Dante Fernández: "A Dios le va a costar llevarme"

Dante Fernández dialogó con La Central Deportiva, programa que se emite por Cadena 3 Santa Fe (101.7), y no solo repasó su exitoso paso por Unión, sino que también reflexionó sobre las lesiones que le cortaron tempranamente la carrera y la pelea que por segunda vez lo tiene frente a frente contra el cáncer, más allá de haber revelado su confianza en Dios.

El cordobés Dante Fernández surgido en Unión San Vicente recordó la forma en la que llegó al equipo rojiblanco. “Unión de Santa Fe estaba de pretemporada en La Falda y me llamaron para jugar unos amistosos con ellos. En un partido hice 5 goles y me llevaron a préstamo por un año con opción. Me terminaron comprando y me quedé 5 años”, relató.

El exgoleador Dante Fernández dejó enormes recuerdos en el hincha tatengue, entre ellos, el ascenso a Primera logrado en 1989, enfrentando al rival de siempre en la final del octogonal.

"Teníamos mucha confianza y sabíamos que no podíamos perder con Colón. Ese equipo de Unión era una mezcla de experiencia y juventud", dijo Dante Fernández, parafraseando a Ricardo Arjona.

Hacedor de tantos goles, Dante Fernández, sin embargo, no eligió uno suyo al ser consultado por el tanto que más lo emocionó. ¿Cuál entonces? "El tiro libre de Leo Madelón, justamente en esa final del 89. Fue un desahogo y en el festejo lloré como nunca en mi vida", confesó.

Dante Fernández, exdelantero de Unión, se refirió a su lucha contra el cáncer y a la fe que tiene en Dios.

Ese plantel era dirigido por Humberto Zuccarelli, alguien al que definió como su "padre futbolístico". No sólo lo tuvo como DT en Unión, sino también en Quilmes y Huracán de Corrientes. El "Búfalo" lo recordó con una anécdota: "En uno de mis primeros partidos en Unión, contra Douglas Haig, me echaron por pegarle un manotazo a un rival. Cuando entró al vestuario Zuccarelli me dijo 'la próxima te saco un pasaje de vuelta a Córdoba'. No sabía si llorar o esconderme. Esa frase me marcó".

La carrera de Dante Fernández fue corta. Terminó a los 29 años, producto de las consecuencias generadas por la lesión en una rodilla y el error de jugar varios partidos infiltrado. El ex delantero lo asumió sin rodeos y rememoró cómo se inició el fin de su esplendor físico. Fue antes de un Unión-Boca que no quería perderse.

"La rodilla se me va en un entrenamiento de viernes -describió-, así que el sábado fui rengo y ni llevé el bolso. Me propusieron infiltrarme. Pregunté doscientas veces si me iba a pasar algo y me dijeron que no. Al otro día jugué y encima perdimos 4 a 0 con goles de Batistuta y Latorre". No fue sólo un mal resultado deportivo, sino el comienzo de una mala decisión que con el tiempo le pasó factura. "Me sacó ocho años de carrera, todavía tengo secuelas", destacó Dante Fernández.

Asentado en Santa Fe, después de haber probado un tiempo en Córdoba como remisero, hoy la lucha de Dante Fernández no está en un campo de juego. Por segunda vez en pocos años, su rival es el cáncer. "Primero tuve uno en la base de la lengua. Salí bien y bajé 30 kilos. Me quedaron secuelas, pero sólo necesito tener una botella de agua conmigo", detalló.

Apoyado en la fe (se convirtió al cristianismo), la vida vuelve a ponérsela difícil. "Ahora me estoy tratando por otro cáncer que me descubrieron después de una operación de hombro. No me bajaba la fiebre y detectaron que era por una metástasis en el hígado", reveló "el Búfalo", explicando que está en la mitad del tratamiento. Un partido que, en una oración, dejó en claro no está dispuesto a perder: "A mi Señor le va a costar llevarme".

Fuente: Cadena 3