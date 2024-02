De Paoli: "Que mejor que el Kily para este momento de Unión"

Las campañas son casi las mismas, reuniendo el Tate y la Lepra 6 unidades aunque los cuyanos ganaron dos y no empataron. Su DT, Rodolfo De Paoli, palpitó el gran choque de este sábado a las 22 en el estadio 15 de Abril.

Con un dato particular, Unión e Independiente Rivadavia vuelven a enfrentarse un década después

En diálogo con LT10 (AM 1020) comenzó tirándole flores al DT rojiblanco, del que expresó: "Lo quiero mucho al Kily, tengo mucho aprecio y me da bronca tener que enfrentarnos en un partido tan importante como el que vamos a jugar. Ambas instituciones están en un momento difícil desde lo futbolístico".

Más adelante reconoció que "la ansiedad de la gente es parte de un sistema muy perverso, no es lógico ni normal que en 5 fechas haya 4 técnicos destituidos. Como exfutbolista que fui, más allá de mi parte de relator, mi compromiso con el fútbol es tratar de dar vuelta este paradigma. Entiendo que esto es parte de un negocio sencillo, si las cosas se harían bien no habría tanto movimiento de futbolistas ni comisiones para repartir".

En referencia a si es o no determinante un resultado para ratificar su continuidad en el cargo, el orientador subrayó que "no siento que llegue condicionado al partido, se está llegando a un extremo que supera la gestión. Jugamos 6 partidos en 20 días, estoy entrenando a un equipo que es nuevo en Primera División".

En la parte final tuvo empatía con su colega al decir que "me pongo en la piel del Kily, esa carga emocional de llegar a la última fecha. Se está comiendo el proceso del año pasado o este arranque, no hay que mentirle a la gente, que mejor que el Kily para este momento, no va a venir un mago y en tres partidos solucionar todo. La media es el resultado inmediato, si el Kily gana el sábado mejora su situación, hasta que vuelva a perder".