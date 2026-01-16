Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión acelera por Diego Tarzia: ¿El cargo que pide Independiente frena la negociación?

Unión inició gestiones por Diego Tarzia y presentó una propuesta verbal a Independiente. El Tatengue lo pretende a préstamo, pero el Rojo exige un cargo alto.

16 de enero 2026 · 09:23hs
Unión comenzó a moverse con decisión en el mercado y avanzó con una propuesta por Diego Tarzia, futbolista de 22 años perteneciente a Independiente. La intención del club santafesino es sumarlo a préstamo, aunque la postura económica del Rojo aparece, por ahora, como el principal obstáculo en la negociación.

La postura de Unión: préstamo y sin cargo

Desde Santa Fe, la dirigencia tatengue dejó en claro que el objetivo es incorporar a Tarzia en condición de cedido, sin asumir un desembolso significativo. La búsqueda apunta a reforzar el frente ofensivo con un extremo joven, de buen uno contra uno y proyección, que pueda adaptarse al sistema de juego del equipo.

Unión considera que el préstamo le permitiría potenciar al jugador y evaluarlo en competencia, sin comprometer recursos que hoy están destinados a otras prioridades del armado del plantel.

LEER MÁS: Madelón marca el rumbo y avisa: "Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras"

Independiente exige un cargo por Diego Tarzia

Del otro lado, Independiente contempla dos escenarios: ceder a Tarzia con cargo o avanzar directamente hacia una transferencia definitiva. En ese marco, el Rojo fijó inicialmente un monto de USD 250 mil, cifra que podría reducirse a 150 mil o incluso 100 mil dólares, aunque por ahora sigue siendo un punto de fricción. Esa exigencia económica es la que Unión no está dispuesto a aceptar en la actualidad, lo que mantiene la negociación en una etapa de análisis y espera.

El interés por Tarzia no es exclusivo del Tatengue. Platense y Liga de Quito también siguen de cerca la situación del atacante, lo que agrega presión a una operación que aún no tiene definición.

