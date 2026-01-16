Uno Santa Fe | Unión | Unión

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Unión tiene todo acordado para que Misael Aguirre firme su primer contrato profesional. El juvenil ofensivo es una de las apuestas fuertes del club a futuro.

16 de enero 2026 · 09:54hs
Unión continúa consolidando su proyecto deportivo y apuesta fuerte por su semillero. En los próximos días, Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional, un paso clave tanto para el jugador como para la institución, que busca asegurar el patrimonio deportivo de una de las promesas más valoradas de su cantera.

¿Cómo llegó Misael Aguirre a Unión?

Misael Aguirre llegó a Unión procedente de Colón en el marco de un convenio institucional firmado en 2024 entre ambas entidades, operación que incluyó un acuerdo por una futura venta y que lo ubicó como uno de los cuatro juveniles transferidos del Sabalero al Tatengue. El atacante se transformó en una pieza clave de la Reserva durante todo 2025. El arribo se dio bajo un acuerdo especial que le permitió a Colón conservar el 30% de su pase, en un gesto de Unión que, aun pudiendo incorporarlo en condición de libre, reconoció el trabajo formativo realizado por el club rojinegro.

Su rendimiento sostenido aceleró los tiempos. La dirigencia rojiblanca acordará un vínculo por tres temporadas, que se extenderá hasta diciembre de 2026, como señal de confianza en su evolución y proyección. La decisión no solo responde a una lógica contractual, sino también a una mirada futbolística: Unión entiende que el juvenil tiene condiciones para competir en el corto y mediano plazo dentro del plantel profesional.

Perfil futbolero y características

Aguirre se desempeña como delantero o extremo derecho, con un perfil bien definido: velocidad, desborde y capacidad para el uno contra uno. Su juego profundo y encarador le permite romper líneas defensivas y generar ventajas desde las bandas, un recurso cada vez más valorado en el fútbol actual.

En la Reserva fue determinante, no solo por su participación en la construcción ofensiva, sino también por goles importantes que lo pusieron en el radar del cuerpo técnico de Primera División.

