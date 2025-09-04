Unión cerrará la semana con fútbol y con la mira en Gimnasia

El plantel de Unión terminará la semana de trabajos con un ensayo futbolístico en el estadio 15 de Abril, con la mira en Gimnasia de La Plata.

Unión tendrá este viernes su último entrenamiento de la semana, antes de disfrutar del descanso del fin de semana. El plantel retomará los trabajos el próximo lunes en Casasol, con la mira puesta en el partido del domingo 14 de septiembre ante Gimnasia de La Plata, desde las 15, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura.

El entrenador Leonardo Madelón pretende cerrar la semana con un ensayo futbolístico en el estadio 15 de Abril , aunque todavía no está definido si será un duelo entre titulares y suplentes, un enfrentamiento con juveniles o un combinado de la Liga Santafesina .

Lo cierto es que la intención es darle ritmo de juego al plantel y mantener la intensidad mostrada en los últimos partidos, luego de dos grandes actuaciones frente a River en Mendoza por Copa Argentina y contra Racing en el Cilindro de Avellaneda por el Torneo Clausura.

Los jugadores a recuperar en Unión

El parate del fin de semana llega en un momento oportuno, ya que permitirá recuperar jugadores con molestias físicas. Entre ellos se encuentran el defensor uruguayo Maizon Rodríguez, quien sufre un esguince de tobillo, y Mauricio Martínez, con una molestia en el tendón de Aquiles. Además, otros futbolistas aprovecharán el descanso para superar pequeñas dolencias acumuladas por el trajín de las últimas semanas.

En tanto que el lateral titular Lautaro Vargas y el arquero Agustín Chávez se encuentran entrenando con el plantel de la Selección Argentina Sub 20 que se prepara para el Mundial de la categoría que se desarrollará en Chile, y desde el lunes retomarán los trabajos junto a sus compañeros en Casasol.

Madelón busca que el equipo mantenga la prestancia y dinámica que lo caracteriza, y por eso apunta a un cierre de semana con fútbol formal, como antesala de un duelo que Unión espera encarar con la máxima intensidad en La Plata.