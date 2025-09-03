Uno Santa Fe | Unión | Unión

Scaloni habló del encuentro con el plantel de Unión y la charla con Madelón

El entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni se refirió al encuentro que tuvo con el plantel de Unión

3 de septiembre 2025 · 12:39hs
En la conferencia de prensa que Lionel Scaloni brindó este miércoles en el predio de AFA, entre tantas preguntas que respondió, el entrenador se refirió al encuentro que mantuvo el pasado viernes con el plantel de Unión.

"Sabía que estaban entrenando, estaba a cien metros de donde estaban, estaba Miguel del Sel que me escribió, Leo Madelón que es de los pagos, de Cafferatta, cómo no me iba a acercar", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Charlamos con los jugadores, habían jugado contra River, hicieron un partido muy serio, no soy nadie para decirle a Madelón lo que tiene que hacer, tiene más experiencia que yo".

Y por último indicó: "Hablamos con gente de campo, de bien, de fútbol, la pasé bien. Prometí que iba a volver pero justo dio que jugaba el Real Madrid, me quedé a ver a Franco, no pude ir por segundo día, no hizo falta. Hicieron un buen partido. A todos los clubes que puedo ir a saludarlos, me encantaría.

