La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

Es notable la diferencia en las estadísticas en relación al Unión que dirigía el Kily González y al actual bajo la conducción de Leonardo Madelón

3 de septiembre 2025 · 12:05hs
Unión anotó 10 goles en siete partidos

Unión anotó 10 goles en siete partidos, mientras que en el Clausura había convertido 11 pero en 16 encuentros.

Unión volvió a ser un equipo competitivo. De la mano de Leonardo Madelón, el equipo resurgió para dejar atrás un lamentable primer semestre que tuvo en gran parte como DT a Cristian González.

De la mano de Madelón, Unión recuperó contundencia

Y los números entre la campaña del Torneo Apertura y este Clausura muestran una recuperación muy notoria, con algunas estadísticas que resultan impactantes.

Una de ellas tiene que ver con la efectividad del Tate. El claro ejemplo se sintetiza en los goles convertidos por Unión en el Apertura y por los que lleva marcados en este Clausura.

En el Torneo Apertura, el Tate disputó 16 partidos y apenas convirtió 11 goles. De esos 16 cotejos, 13 fueron dirigidos por el Kily, con apenas ocho goles convertidos.

Luego Nicolás Vazzoler dirigió dos encuentros, en los que Unión anotó dos goles y en la última fecha asumió Leonardo Madelón en el empate 1-1 ante Belgrano.

Así las cosas, el Kily dirigió 13 partidos en los cuales Unión anotó ocho goles. En tanto que en el actual Torneo Apertura, el Rojiblanco lleva convertidos 10 goles en siete partidos.

De esta manera, con Madelón en el banco, Unión ya anotó dos goles más que con el Kily, pero con el dato de que los hizo, jugando seis partidos menos. Una diferencia abismal que indica la notoria mejoría de Unión con el cambio de DT.

