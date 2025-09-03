Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, expectante: cómo se encuentran Maizon Rodríguez y Mauricio Martínez

El plantel de Unión sigue trabajando en Casasol, en medio del receso, con la intención de reucperar a Maizon Rodríguez y Mauricio Martínez.

3 de septiembre 2025 · 16:32hs
Unión, expectante: cómo se encuentran Maizon Rodríguez y Mauricio Martínez

La semana de trabajo en Casasol comenzó con noticias alentadoras para el cuerpo técnico de Unión. Tras las exigencias de la Copa Argentina y el choque en Avellaneda, dos futbolistas que habían encendido luces de alarma ya muestran signos de recuperación.

Los dos contratiempos para Unión

El defensor uruguayo Maizon Rodríguez, que frente a River sufrió un fuerte esguince de tobillo que lo marginó del encuentro contra Racing, atraviesa una evolución positiva y apunta a volver a la consideración de Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Lo bueno y lo malo que implica para Unión el parate por Eliminatorias

Por su parte, Mauricio “Caramelo” Martínez, quien debió abandonar el campo en el Cilindro por un dolor en el tendón de Aquiles, también responde bien al tratamiento y se perfila para estar disponible.

Este parate en el calendario, lejos de convertirse en un problema, llegó como una oportunidad. El freno en la competencia permitió dar descanso a jugadores con sobrecargas y recuperar a piezas claves que arrastraban molestias. La idea del cuerpo técnico es llegar al domingo 14 de septiembre, a las 15, en La Plata ante Gimnasia, con la mayor parte del plantel a disposición.

Unión, trabajo, descanso, vuelta al ruedo y Gimnasia

Unión retomó los entrenamientos este martes, con una agenda que incluye descanso el fin de semana y la vuelta a la rutina completa desde el lunes 8. La planificación busca no solo recuperar futbolistas, sino también sostener la intensidad de un equipo que se mantiene en la pelea.

LEER MÁS: La enorme diferencia respecto a la efectividad que Unión tenía y la que tiene ahora

En la tabla, el Tate marcha cuarto con 12 puntos, a solo dos del líder Barracas Central. Por eso, la pausa se convierte en una chance estratégica: tiempo para ajustar detalles tácticos, recomponer físicamente al grupo y proyectarse con ambición en un Clausura donde Unión ya dejó en claro que quiere ser protagonista.

