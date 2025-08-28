Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

El vice Miguel Del Sel se refirió al momento deportivo e institucional de Unión. Resaltó la importancia de las obras y de que el hincha se asocie.

El vice de Unión , Miguel Torres Del Sel, habló con LT9 (AM 1150) y Radio Gol (FM 96.7) sobre el presente del club, destacando tanto el aspecto deportivo como el institucional y edilicio, y dejó un mensaje de optimismo para los socios e hinchas.

“Es muy fácil hablar y criticar, pero el club está muy bien. Sigue creciendo día a día”, señaló Del Sel, y destacó algunas de las últimas mejoras: la inauguración del palco para visitantes , la próxima construcción de una nueva tribuna y el desarrollo de las actividades deportivas. “El club está bárbaro: el básquet en Primera, el campeón nacional de natación, las pibas campeonas, y la tercera ahora ganando en Rafaela y llegando a la semifinal de la Copa”, agregó.

En materia deportiva, el vicepresidente remarcó el trabajo del cuerpo técnico y el plantel profesional. “Tenemos un técnico bárbaro como Madelón y un plantel bárbaro. Trato de aportar desde mi experiencia de vida, de 44 años de actuación, como diputado y embajador, para sumar positividad y solidaridad”, explicó, destacando que su labor en el club es ad honorem, con un fuerte compromiso personal y afectivo hacia Unión.

Sobre la importancia de los socios, Del Sel hizo un llamado a la comunidad: “El hincha tiene que hacerse socio. No hace falta mucho, con un par de porrones menos o una pizza menos, puede ayudar al club a seguir creciendo. Esto permite tener recursos para contratar jugadores y fortalecer al plantel”.

Madelón para Unión y la vida social del club

El dirigente también habló de la relación entre el club y los jugadores, resaltando el vínculo entre Madelón y Unión. “Leo está hecho para Unión y Unión está hecho para él. Hay afinidad, cariño e historia, y eso se refleja en el rendimiento y en el compromiso de todos”, destacó.

Finalmente, Del Sel valoró la infraestructura y la vida social del club: “El frente de Unión hoy es probablemente la esquina más linda de Santa Fe. Todo esto hay que valorarlo. Disfruto del día a día con los jugadores, de sacarme fotos, de compartir con ellos y con mi familia. Sigo siendo el mismo negro croto de siempre, pero feliz de poder aportar desde mi lugar”.

Con estas palabras, Miguel Torres Del Sel transmitió un mensaje de optimismo, continuidad y proyección, reafirmando que Unión sigue creciendo en todos los frentes: deportivo, institucional y social.