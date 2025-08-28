Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

Uno Santa Fe | Unión | Unión

El vice Miguel Del Sel se refirió al momento deportivo e institucional de Unión. Resaltó la importancia de las obras y de que el hincha se asocie.

28 de agosto 2025 · 09:11hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

El vice de Unión, Miguel Torres Del Sel, habló con LT9 (AM 1150) y Radio Gol (FM 96.7) sobre el presente del club, destacando tanto el aspecto deportivo como el institucional y edilicio, y dejó un mensaje de optimismo para los socios e hinchas.

La particular visión de Del Sel sobre el presente de Unión

“Es muy fácil hablar y criticar, pero el club está muy bien. Sigue creciendo día a día”, señaló Del Sel, y destacó algunas de las últimas mejoras: la inauguración del palco para visitantes, la próxima construcción de una nueva tribuna y el desarrollo de las actividades deportivas. “El club está bárbaro: el básquet en Primera, el campeón nacional de natación, las pibas campeonas, y la tercera ahora ganando en Rafaela y llegando a la semifinal de la Copa”, agregó.

LEER MÁS: La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

En materia deportiva, el vicepresidente remarcó el trabajo del cuerpo técnico y el plantel profesional. “Tenemos un técnico bárbaro como Madelón y un plantel bárbaro. Trato de aportar desde mi experiencia de vida, de 44 años de actuación, como diputado y embajador, para sumar positividad y solidaridad”, explicó, destacando que su labor en el club es ad honorem, con un fuerte compromiso personal y afectivo hacia Unión.

Sobre la importancia de los socios, Del Sel hizo un llamado a la comunidad: “El hincha tiene que hacerse socio. No hace falta mucho, con un par de porrones menos o una pizza menos, puede ayudar al club a seguir creciendo. Esto permite tener recursos para contratar jugadores y fortalecer al plantel”.

Madelón para Unión y la vida social del club

El dirigente también habló de la relación entre el club y los jugadores, resaltando el vínculo entre Madelón y Unión. “Leo está hecho para Unión y Unión está hecho para él. Hay afinidad, cariño e historia, y eso se refleja en el rendimiento y en el compromiso de todos”, destacó.

LEER MÁS: La esperanza de Unión: cómo le fue a Leo Madelón en la Copa Argentina

Finalmente, Del Sel valoró la infraestructura y la vida social del club: “El frente de Unión hoy es probablemente la esquina más linda de Santa Fe. Todo esto hay que valorarlo. Disfruto del día a día con los jugadores, de sacarme fotos, de compartir con ellos y con mi familia. Sigo siendo el mismo negro croto de siempre, pero feliz de poder aportar desde mi lugar”.

Con estas palabras, Miguel Torres Del Sel transmitió un mensaje de optimismo, continuidad y proyección, reafirmando que Unión sigue creciendo en todos los frentes: deportivo, institucional y social.

