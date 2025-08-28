Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

El Matador se impuso en la final ante el Conquistador y es campeón del Apertura Marcos Méndez. Es el 9º título para la institución de barrio Mataderos

En el Coloso del Oeste, Sanjustino se consagró campeón de la Liga Santafesina tras vencer 2 a 1 a Colón de San Justo.

El Matador le ganó uno de los clásicos más importantes de la historia a Colón de San Justo y dio la vuelta olímpica ante su gente. Nehemías González por duplicado fue el responsable de los goles del verde mientras que Alexis Palacios descontó para el conquistador. El flamante campeón jugó prácticamente todo el segundo tiempo con 10 ante la expulsión de Federico Aguilera. Los últimos minutos del partido el visitante también jugó con uno menos pero por una lesión de Claudio Albarracín cuando ya no quedaban cambios.

La Gran Final no fue sólo la denominación a un partido histórico, fue la descripción a todo lo que se vivió desde la tarde hasta las últimas horas del 27 de agosto en el Coloso del Oeste: Un marco multitudinario de ambas parcialidades, un gran comportamiento de cada hincha, el operativo del Ministerio de Seguridad que salió a la perfección, la fiesta que fue tal y el orgullo y la dedicación con la que cada empleado de la Liga se volcó a la organización para que realmente este juego decisivo fuera del tiempo reglamentario fuera un espectáculo.

image El Matador ganó uno de los clásicos más importantes de la historia de la ciudad en condición de local.

Con la jerarquía que había en cancha salió un partido atractivo por decantación, que empezó para cualquiera pero que terminó rindiéndose a la pólvora seca con la que Nehemías González venía desde el juego ante Pucará, donde anotó 4 goles: Esta vez golpeó una y dos veces, antes del primer cuarto de hora tomando una pelota suelta en el área chica y a los 31 de la etapa inicial, donde capturó un rebote de Cháves tras un pelotazo de media distancia del capitán Lorenzo González, amagó por uno, amagó por dos y definió arriba para estirar diferencias.

El tridente de ataque de Sanjustino estaba fino para combinar, se movió por todo el frente de ataque con sapiencia y velocidad y eso complicó a Colón de San Justo, que tiene lo suyo y que en cualquier momento podía utilizarlo para facturar y descontar. Y así fue. Ismael Quilez capitalizó un despeje corto fuera del área a la salida de un córner, recibió la falta en la medialuna sobre el cierre del primer tiempo y fue Alexis Palacios quien acomodó la pelota. El resto es historia. Disparo inatajable para Reginelli y el 2-1 llegaba junto con el pitazo de Carlos Córdoba que cerraba los primeros cuarenta y cinco minutos.

El capitán destacó el título alcanzado

Lorenzo González, uno de los emblemas del Matador, sostuvo que "fue un torneo tremendo. Súpermerecido por la campaña que hicimos en esta primera mitad de año, y por eso estamos muy contentos. Lo ganamos bien, fuimos superiores en el primer tiempo, podríamos haber sacado una diferencia mayor, pero después con el jugador menos se hizo complicado pero lo supimos aguantar".

image El campo de juego de la cancha de Sanjustino fue el escenario de los festejos merecidos por el título alcanzado.

El capitán del campeón señaló que "más allá de todo no sufrimos peligro, y creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Quiero destacar las ganas de los chicos de ganar, las ganas de coronarse, de quedarse con el torneo, de terminar esta primera etapa del año bien. Porque la hemos pasado mal, hubo momentos duros, y los pudimos sacar adelante con el grupo, todo unido".

"El cuerpo técnico, la dirigencia y los jugadores han hecho todos un esfuerzo muy grande para que podamos consagrarnos campeón. Nos habíamos quedado con una espina del año pasado, hemos ganado, pero en instancias decisivas no pudimos hacerlo. Creo que esto es fútbol, nos hemos enfrentado a un gran equipo, pero creo que somos justos ganadores" resaltó el mediocampista verdiblanco que tiene una zurda mágica.

El olfato goleador surgido en Alto Verde

El otro jugador más buscado de la noche gloriosa para Sanjustino era Nehemías González. El goleador del campeón indicó que "la remamos desde abajo, en los primeros partidos del torneo no anduvimos bien, y por suerte, hicimos las cosas bien, mantuvimos la concentración, y pudimos quedarnos merecidamente con el campeonato".

image El santafesino Lorenzo González, capitán del campeón, resaltó la entrega de sus compañeros.

La figura del partido fue el hombre de Alto Verde, quien sobre los dos goles que hizo contó que "en el primero sabía que me iba a quedar una y la mande a guardar. Y en el segundo me tuve que tomar un tiempito en el área, y gracias a Dios salió un lindo gol, que fueron buenos para que podamos festejar el título".

Más allá de los dos goles que le dieron el triunfo a Sanjustino, el santafesino, nacido y criado en Alto Verde, demostró en la final que tuvo que correr bastante, se movió por todo el frente de ataque, le tocó volantear, y después con la expulsión de Federico Aguilera, le tocó bajar a defender. "Si, me tiré un poquito más atrás, íbamos ganando, teníamos un hombre menos, había que correr, había que poner garra y corazón, para que hoy festejemos todos juntos".