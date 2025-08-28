Patrullero que iba a un procedimiento chocó contra un auto y terminó incrustado en una vivienda en barrio Villa Setúbal

Vecinos de Villa Setúbal se sorprendieron al ver al móvil incrustado en una fachada tras un choque. El hecho no dejó lesionados.

La noche del jueves en Santa Fe dejó una postal tan dramática como afortunada. Un patrullero policial del Comando Radioeléctrico, identificado como el móvil N° 9233 , que se dirigía a toda velocidad hacia un procedimiento por disturbios en Coronel Dorrego , terminó protagonizando un violento choque en Lavalle al 5700 , en barrio Villa Setúbal .

Según fuentes oficiales, el móvil formaba parte de un convoy de cuatro patrulleros enviados por la central de emergencias 911 . En medio de la urgencia, colisionó con un Fiat Cronos gris , conducido por G. J., de 40 años , lo que desvió su trayectoria y terminó contra la fachada de una vivienda particular.

Daños materiales pero ningún herido

El estruendo alertó a los vecinos de la cuadra, quienes salieron rápidamente a la vereda. Allí se encontraron con la imagen del patrullero incrustado contra la casa. En el interior estaban B. S. H., de 66 años, y L. F., de 45, quienes resultaron ilesos a pesar del susto.

Los dos policías que viajaban en el móvil también salieron por sus propios medios sin lesiones, al igual que el conductor del Fiat, que sufrió únicamente daños materiales en su vehículo.

Intervención judicial y peritajes

La Unidad Regional I notificó de inmediato al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la realización de peritajes criminalísticos para esclarecer las circunstancias del doble impacto.

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en la escena: levantaron rastros, tomaron fotografías y efectuaron las pericias sobre los vehículos y la vivienda afectada.

• LEER MÁS: Violencia en barrio Coronel Dorrego: un menor detenido, tres policías heridos y patrulleros destrozados