Uno Santa Fe | Santa Fe | autoridades de mesa

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales de octubre

A dos meses de los comicios en los que Santa Fe elegirá nueve diputados, Nación definió las compensaciones para autoridades de mesa en la jornada electoral

28 de agosto 2025 · 11:12hs
A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, el gobierno nacional oficializó cuánto cobrarán las autoridades de mesa. Según lo dispuesto, los presidentes percibirán 40.000 pesos en concepto de viático y quienes participen de las capacitaciones organizadas por la Justicia Nacional Electoral, una suma adicional de 40.000 pesos.

Los montos fueron oficializados este miércoles en la Resolución 347/2025 publicada en el Boletín Oficial.

  • Presidentes de mesa: 40.000 pesos (y un extra de 40.000 más si participan de las capacitaciones)
  • Delegados en locales de votación: 80.000 pesos.
  • Delegados judiciales que cumplan con la remisión de reportes: 40.000 pesos.
  • Delegados tecnológicos encargados de la verificación biométrica de electores: 120.000 pesos, incluyendo capacitación

El texto aclara que el pago se realizará una vez finalizada la elección y que los beneficiarios podrán optar por cobrar a través de la aplicación del Correo Argentino, por transferencia bancaria, billetera virtual o en sucursales del Correo.

Las autoridades de mesa tienen 12 meses para cobrar tras las elecciones

Además, establece un período de 12 meses tras los comicios para el cobro, luego del cual no se puede reclamar el pago. Será la Justicia Nacional Electoral la encargada de verificar el cumplimiento efectivo de las funciones y remitir la nómina de autoridades y delegados al Correo Oficial para que se efectúe la liquidación.

elecciones autoridades de mesa

autoridades de mesa elecciones legislativas nacionales Boletín Oficial elecciones gobierno nacional
