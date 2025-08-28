Uno Santa Fe | Unión | Unión

La esperanza de Unión: cómo le fue a Leo Madelón en la Copa Argentina

Leo Madelón tiene un amplio recorrido como DT en la Copa Argentina, en Unión y en los otros equipos que dirigió en el fútbol argentino. Sus registros.

28 de agosto 2025 · 08:48hs
La esperanza de Unión: cómo le fue a Leo Madelón en la Copa Argentina

Leonardo Madelón, DT de Unión, llega al cruce de octavos de final con River con un historial amplio en la Copa Argentina, torneo en el que ha dirigido a varios clubes a lo largo de más de una década.

Su paso por el certamen se traduce en seis triunfos, ocho empates y cinco derrotas, con experiencias que incluyen eliminaciones por penales, victorias históricas y enfrentamientos frente a gigantes del fútbol argentino.

El recorrido de Madelón en Copa Argentina

Su recorrido comenzó en la edición 2011-2012, cuando dirigía a San Lorenzo y avanzó tras vencer por penales a Chacarita en los 16avos de Final.

A partir de 2013, su relación con la Copa Argentina estuvo íntimamente ligada a Unión. En la edición 2013-2014, el Tatengue cayó por penales frente a Juventud Unida de San Luis en la Fase Final II. En 2014-2015, venció a Deportivo Armenio en 32avos, pero fue eliminado por penales ante Gimnasia La Plata en 16avos.

La edición 2015-2016 fue de gran recorrido para Madelón: primero al frente de Unión, superó a Atlético Paraná y Unión Aconquija, y logró imponerse por penales a Estudiantes de La Plata en Octavos, antes de caer con River en Cuartos de Final. Ese mismo año dirigió a Belgrano de Córdoba, alcanzando las Semifinales antes de perder con Rosario Central.

En 2017, Unión bajo su dirección venció a Lanús en 16avos, pero quedó eliminado por penales ante Deportivo Morón en Octavos. En 2018, el equipo santafesino superó a Juventud Unida de Entre Ríos y cayó frente a Sarmiento de Resistencia. La edición 2019 terminó temprano con una derrota ante Barracas Central en 32avos, y la 2020 también arrancó con caídas: Unión cayó por penales ante Dock Sud, mientras que Arsenal perdió frente a Huracán Las Heras.

Madelón, con Central Córdoba y Gimnasia

Madelón amplió su recorrido con Central Córdoba de Santiago del Estero en la undécima edición, superando a Comunicaciones, y con Gimnasia La Plata en la duodécima, venciendo a Centro Español. Finalmente, en la decimotercera edición, regresó a Unión y avanzó tras imponerse por penales a Rosario Central en Octavos de Final.

Este extenso historial refleja la experiencia de Madelón en el torneo más federal del país, donde ha sabido combinar victorias resonantes, gestión de penales y enfrentamientos con equipos de elite, y ahora busca sumar otro capítulo con Unión frente a River.

