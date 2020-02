Di Santo: "Unión es un equipo muy intenso"

Atlético Mineiroestá en proceso de formación, con la llegada de Rafael Dudamel a la dirección técnica, algunos jugadores que se fueron y otros que llegaron para los desafíos de este 2020.

En el plano local, el Galo comenzó con dos victorias y dos empates su participación en el Campeonato Mineiro. De hecho el orientador prefirió guardar a sus titulares el pasado domingo para llegar bien descansado a Santa Fe.

Desde el martes el plantel brasileño se encuentra trabajando en Rosario para llegar a la capital provincial este miércoles, en las primeras horas de la tarde.

LEER MÁS: Unión tiene la lista de buena fe para intentar agigantar su historia en la Copa Sudamericana

Franco Di Santo parece haber encontrado su lugar en el mundo con la camiseta de Atlético Mineiro. El mendocino charló con la prensa antes de pisar el 15 de Abril y en el inicio reconoció que "regresar a Argentina me gusta mucho. Aunque sea por un par de días, me gusta mucho. Jugar como argentino ante un equipo argentino me motiva mucho".

Más adelante, acotó que "sería hermoso ganar el partido. Si eso sucede tendríamos muchas más posibilidades. Con Colón el año pasado perdimos y eso no nos ayudó, más allá de que después ganamos el partido, luego perdimos en esa definición por penales".

LEER MÁS: Madelón, ¿obligado a meter mano para recibir al Mineiro?

Al momento de hablar de Unión, el delantero apuntó que "es un equipo muy intenso. Tiene delanteros que se mueven muy bien y tenemos que tener mucho cuidado. Pelean cada pelota a morir y se van a potenciar ante su gente que seguramente llenará la cancha".

Di Santo, a pesar de probarse en Godoy Cruz, edificó su carrera en el exterior y entre las camisetas que vistió están las de Audax Italiano, Chelsea, Blackburn Rovers, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04 y actualmente Atlético Mineiro.

"Me gustaría algún día jugar en el fútbol argentino. Si bien hubo un par de posibilidades, lo de Mineiro era lo mejor y por eso estoy jugando ahora en Brasil", sentenció el delantero.