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Unión busca acordar la salida de Franco Fragapane

La dirigencia rojiblanca pretende llegar a un acuerdo con el jugador para rescindir el vínculo. El delantero tendría una oferta del exterior

16 de junio 2026 · 12:05hs
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Unión busca acordar la salida de Franco Fragapane.

Unión busca acordar la salida de Franco Fragapane.

El plan de los dirigentes de Unión es ir depurando el plantel con aquellos futbolistas que no están en la consideración de Leonardo Madelón.

Unión busca acordar la salida de Fragapane

Por ello, el club decidió no renovar los préstamos con Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez, a la vez que por estas horas firmará la rescisión del contrato con Claudio Corvalán.

Mientras que el otro paso que quiere dar la dirigencia es intentar acordar la salida de Franco Fragapane. El jugador no está en la consideración de Madelón y además percibe un contrato importante.

LEER MÁS: Cierra su etapa en Unión: Claudio Corvalán firmará la rescisión del contrato

En consecuencia, existen gestiones tendientes a buscar una solución y poder cortar el vínculo que finaliza el 31 de diciembre.

Se dice que el jugador podría estar manejando alguna propuesta del exterior. No obstante, en los próximos días podría haber novedades para saber qué será del futuro de Fragapane.

Unión Fragapane salida
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