Dómina, el pibe que cierra los partidos en Unión

El mismo Cristian González, DT de Unión, se encargó de recordar que todo pasó muy rápido en la vida de Jerónimo Dómina. Y su lucha para no decaer, aún cuando las cosas empezaron a salir de la manera menos esperada, lo ponen con esta chance de integrar la Selección Argentina Sub 20.

En diálogo con radio Sol Play 91.5 el goleador reconoció que "fue un triunfo merecido para todos, ahora a disfrutarlo como también esta convocatoria a la Selección Argentina".

Más adelante admitió que "siento mucha ansiedad, me enteré antes del partido, gracias a Dios pude aportarle al equipo un gol para sumar otra vez de a tres en el torneo".

El canterano no dudó en decir que "hasta el final hay que luchar, es un ejemplo los huevos que tenemos y vamos a pelear hasta lo que más se pueda. Es una posición en la que me siento más cómodo, lo puedo hacer, hablando con Kily me dijo que me quede tranquilo y si lo hacía como en los entrenamientos me iba a ir bien".

Antes de irse a festejar, soslayó que "el equipo juega bien, insiste, todo eso nos va a llevar a lograr cosas grandes.