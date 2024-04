Domínguez: "Hay que controlar la intensidad de Unión, porque sino te pasa por encima"

En charla con LT10 AM 1020, el estratega contó como fue su llegada al Matador: "Fue rápido, porque tomamos el equipo tres días antes del clásico ante Platense y con las mismas necesidades. Como se dio todo rápido, a la vez siento que el equipo captó cosas en un partido que tuvo pocos remates al arco. Un partido tranquilo, donde tuvimos la pelota, pero no profundidad. Ellos estando arriba siempre manejaron las situaciones de juego".

Luego de colgar los botines probó suerte como analista, pero indefectiblemente, necesitaba estar de nuevo dentro de un vestuario y así lo narró: "Es algo que uno acomoda como puede. Tengo muy cercanas las sensaciones como jugador y trato de manejarme por cómo me gustaba a mí. Trato que sea todo más orgánico y eso me da resultados. Pienso como entrenador, pero por la cercanía uno también razona como jugador. Tenés que generar ese tacto para que no haya una relación distante".

CristianGonzález.jpg El DT de Tigre, Sebastián Domínguez, palpitó el partido ante el Unión de Cristian González. José Busiemi / UNO Santa Fe

Sebastián Domínguez en Tigre, preocupado por Unión

Mientras que respecto al partido del fin de semana en Victoria, Seba Domínguez resaltó las condiciones del equipo de Kily González: "Una de las cosas que le aclaraba a los jugadores es que Unión juega como lo hacía su entrenador. Esa intensidad característica. En ese palo por palo es un rival muy duro. Si bien ataca directo y a veces deja espacios, si no igualás esa intensidad te pasa por arriba. Tenemos que controlar eso de alguna manera. Un rival es muy difícil".