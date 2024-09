Durísimo comunicado de Glorioso 89 contra la CD de Unión

Y uno de los que se pronunció al respecto, a través de un comunicado, fue Glorioso 89, que no solo reaccionó a lo que fueron estos dos informes, que trajeron mucha polémica en las últimas semanas, sino que también se lo hizo potenciado por las declaraciones de Luis Spahn en Sol Play (FM 91.5) y Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7).

El comunicado de Glorioso 89 contra Unión: "No aclaremos que oscurece"

Recientemente la Comisión Directiva de Unión dio a conocer un “Informe Económico” en el que, como nos tienen acostumbrados cada vez que comunican algo, no solo que no aclaran ninguna duda al socio, sino que además se contradicen, o bien quedan enredados en sus mentiras. Analicemos en esta entrega (ya habrá otra para el raid mediático de Spahn), algunas cuestiones que no cierran para nada.

1- Bono partido contra River. Recaudación $ 168.161.500. O sea que pagaron 16.816,15 personas. Si consideramos una capacidad de 25.000 personas y unas 1.000 que no abonan por protocolo, FALTAN APENAS UNOS $ 70.000.000.

2- No informa si hay juicios pendientes o posibles inhibiciones.

3- Cuando habla de déficit anual toma de Junio a Junio. O sea que en Unión los años duran 13 meses.

Visita1.jpg La Agrupación Glorioso 89, que trabaja para ser gobierno en Unión, visitó distintos clubes de Buenos Aires. Prensa Glorioso 89

4- Ya dijimos que en el informe anterior sobre detalle de recursos y gastos a junio/2023 faltaban detallar ingresos por Troyansky, Soldano o de Rosario Central. Y también que estaban aumentados egresos, por ejemplo, por Tomás González.

5- Insiste con resaltar un déficit anual que, a junio/2023, fue de 2,5 millones de dólares. Y a Junio 2024 fue de 2,8 millones. Pero en esos mismos períodos cobró unos 15 millones e invirtió menos de 2 millones. ¿Dónde están los 8 millones de dólares que faltan?

6- Y eso que calculamos todo según los números oficiales que da el Club EN LOS QUE NADIE CREE.

7- Los informes de Spahn son sólo para llorar sobre “los problemas”. Pero no aportan ninguna solución. Por ejemplo, cómo aumentar la masa societaria, o cómo incentivar para que los socios cancha pasen a pleno, o cómo establecer una moratoria para que, mediante facilidades y planes de pago, recuperar a los socios con dificultades de pago o que perdieron la afiliación en pandemia, como hacen TODOS los demás clubes del fútbol argentino.

8- Lo de Munúa es simplemente una burrada propia de ignorantes o de mala fe. TODO el mundo Unión pedía que no se le renueve contrato a un técnico que había ganado 2 de los últimos 16 partidos del 2022. Como siempre la culpa es del otro, resulta que el responsable es Battión a quien dejaron ir un mes después.

9- En la Asamblea Spahn dijo que la deuda con Munúa era de 240.000 dólares. Resulta que terminó pagando 800.000 a los 4 meses. ¿Qué pasó en el medio?

10- Se dice que “generosamente” Munúa resignó 200.000 dólares para la compra del predio, pero no se informa si hay alguna gestión al respecto. Sobre el predio han mentido tanto que ya nadie les cree.

11- El informe habla sobre las obras en el Club. Lo que no explica es porqué en Unión todo se hace a ritmo de tortuga. Habla del ascensor que desde la venta de Malcorra lo vienen prometiendo. O de terminar los palcos, que fueron pagados por la gente hace más de 7 años.

12- Decir que el Club sufría un abandono de 60 años es de una ingratitud total con dirigentes como Ángel Malvicino y las obras que dejaron y que hoy siguen disfrutando los unionistas.

13- También está bueno recordar que 15 de esos 60 años “de abandono” son de la gestión de Spahn.

Los temas futbolísticos sobre los que reparó Glorioso 89

14- Se habla mucho del déficit del fútbol y de la necesidad de vender bien para sostenerse. Y no se hace ninguna autocrítica del patrimonio regalado o mal vendido por Moyano, Mele, Brítez, Vera, Calderón, Polenta, Esquivel, Machuca, Portillo, Nardoni, Gordillo, Gastón González, Zenón, Luna Diale, Marabel o Álvez.

15- Tampoco sobre pésimos negocios hechos, por ejemplo, con Central o San Lorenzo.

16- NO se hace tampoco un mea culpa sobre los cientos de jugadores sin justificativo traídos a lo pavote, muchos de los cuales vinieron sólo a pasear a Santa Fe. Todas esas malas decisiones, son parte del déficit que se trata de remarcar en los informes.

17- Se sigue insistiendo sobre el tema de los dólares oficiales o los MEP. Esa situación es para todos, y sin embargo otros clubes, incluso más chicos que Unión, se han reforzado, consiguieron logros deportivos, han adquirido predios o han renovado sus estadios.

18- Se menciona el hecho de estar en la Liga Nacional de Básquet. Lo que no se dice es que en todas las temporadas ha estado penando en los últimos lugares y no se ha intentado nunca ir por mejores logros deportivos. Resaltar un déficit de sólo 300.000 dólares en primera división del básquet de Argentina es de un miserable.

19- Se resalta haber participado en 3 Copas Sudamericanas. Lo que no se dice es que fue en puesto 8, 10 y 11 de los torneos. Es decir que nunca estuvimos ni cerca de aspirar a una Libertadores como querríamos todos los tatengues.

Estas son algunas de las mentiras y contradicciones que la Comisión Directiva informó a los socios e hinchas tatengues.