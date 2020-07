Echaniz: "El ascenso del 89 lo ganó el grupo, no Madelón"

Este miércoles se cumplen 31 años de la histórica primera final que Unión le ganó a Colón por 2-0, en el Brigadier López, por un lugar en Primera División. Se trató de una de las victorias más recordadas en la historia del club, que se logró gracias a los goles de Gustavo Echaniz y Ricardo Altamirano, de penal.

La obra luego se completaría con el triunfo por 1-0, con el golazo de tiro libre de Leonardo Madelón, en el estadio 15 de Abril. Sin embargo, el gran paso se había dado siete días antes, cuando Unión le había ganado a Colón con los tantos de Echaniz y Altarmirano.

El Potro Echaniz habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) y en el arranque, antes de meterse en el Clásico entre Unión y Colón, contó de qué manera transita la cuarentena: "Estamos preocupados, ya que en Bahía Blanca comenzaron a haber muchos contagios. Tengo a mi hijo que está todo el día en el hospital y no está exento de contagiarse. Los papás estamos preocupados pero orgullosos. Algo de papá aprendió, de ponerle el pecho a las balas e ir para adelante, pero no el estudio (risas). Siempre le inculqué que estudiara. Tengo un pequeño museo en casa, cuando venían sus amigos decía que iba a jugar como el papá, hasta que fue más grande y le hice entender que no tenía condiciones para jugar profesionalmente, sí para jugar con amigos o con los compañeros de la uniersidad, hoy me lo agradece”.

image.png Gustavo Echaniz convirtió el primer gol de Unión ante Colón, en la ida de la final del 89.

En otro tramo de la charla, Echaniz contó sobre las gestiones que realizó para acercarle a los dirigentes el nombre de Rubén Romano, en el momento que Unión le buscaba un reemplazante a Leonardo Madelón y destacó: “Nunca hablé con gente de Unión para pedirle trabajo, soy un agradecido al club, el año pasado nos hicieron una fiesta que nos llenó de orgullo. A Martín Zuccarelli lo conozco desde pibe, lo llamé y le dije de Rubén, se lo recomendé. El día que hablen con él se lo pueden preguntar. Como había tanto run run le recomendé uno, pero yo no iba a ir a trabajar con él, tiene su cuerpo técnico y yo tengo mis actividades acá. Pero el que habló por Rubén fui yo, al presidente no lo conozco, tampoco lo hubiese molestado. Con Martín tengo una muy buena relación, me llamó varias veces para preguntarme jugadores, debido a que conozco todo el sur”.

Se lo metió de lleno en el ascenso que logró Unión ante Colón, y Echaniz afirmó: “Se cumplen 31 años de la primera final. Pero Unión tuvo en su historia muchísimos buenos equipos, como cuando estuvo Nery Pumpido en la final contra River (1979). Luego, los ascensos de Darío Kudelka y Carlos Trullet, pero el nuestro tenía otro condimento, que era jugar ante el rival de la ciudad. Nosotros estábamos muy bien, arrancó de menor a mayor. En la primera rueda hicimos un mal torneo, en la segunda parte Humberto Zuccarelli encontró el equipo. Lo más importante es que el grupo se encontró como grupo, hubo cosas, que quedaron en el vestuario. El puterío se arreglaba en el vestuario, las solucionamos, tiramos todos para el mismo lado, nos convertimos en un grupo muy importante, y lo demostramos dentro de la cancha. Humberto en cuatro jugadores encontró 50 goles, Pepe Castro, Dante Fernández, Carlos González y yo”.

image.png El equipo del 89 de Unión que hizo historia al vencer en las dos finales a Colón.

Cuando se le preguntó por los argumentos que tuvo Unión para vencer en esas finales a Colón, Echaniz afirmó: "No éramos los favoritos, para la prensa no solo santafesina sino también para la nacional. El favorito era Colón, que tenía jugadores de mucha jerarquía. Zuccarelli tuvo méritos. Planificó muy bien la semana, el partido, sobre todo el que se jugó en Colón. Sabíamos que los laterales pasaban mucho al ataque, que dejaban espacios y que en el retroceso tenían falencias. En el primer gol una pelota que robó Carlitos González, y entrábamos Pepe y yo. El equipo estaba muy bien de la cabeza, no se nos podía escapar. Luego del video que nos pasó Humberto sabíamos que íbamos a ser campeones”.

Se le hizo mención a cómo se recuerda ese ascenso por el gol de Leonardo Madelón, en la segunda final ante Colón en el 15 de Abril, y Echaniz tiró: “Hubo roces entre compañeros por el tema del Madelonazo. El equipo fue el que ganó el torneo, no porque Echaniz hizo el primero y Altamirano el segundo. Lo ganó el equipo, el grupo. Fuimos de mayor a menor, le dimos una gran alegría a la gente, algunos equivocados se piensan que el club está obligado a darle trabajo a esos jugadores. Nunca fui a pedirle trabajo a Unión, si un día me llega a llamar no iría a trabajar, sino que me gustaría haer que los jugadores tengan buena atención, que se haga obras. Estuve en América de México, en un club cinco estrellas, y me gustaría que se convierta en eso Unión”.