El 15 de Abril, una fortaleza para Unión: todos los puntos que tiene los sumó en Santa Fe

Tras seis fechas, Unión sacó ocho puntos –todos en Santa Fe– y está en zona de playoffs gracias a su poder en el 15 de Abril. La cuenta pendiente: de visitante

Hay equipos que construyen su campaña desde el juego. Otros, desde el carácter y Unión está edificando la suya desde una fortaleza innegociable: su casa. El 1-0 ante Aldosivi no fue apenas tres puntos más. Fue la confirmación de una tendencia que empieza a marcar el pulso del Apertura en la Zona A.

Todo lo que el Tate sumó hasta ahora lo hizo bajo el cielo del 15 de Abril: Ocho puntos, producto de dos triunfos y dos empates. Afuera, en cambio, la historia todavía no arrancó.

Lo impactante no es solo la cosecha puertas adentro, sino el modo. En Santa Fe no le convierten. El arco propio se transformó en territorio blindado y desde esa seguridad el equipo se permite manejar los tiempos, sostener ventajas mínimas y jugar con la paciencia que requieren los partidos cerrados. Ante el Tiburón fue exactamente eso: control emocional, orden táctico y golpe justo.

hinchas unión tribuna.jpg Unión se hace fuerte en el 15 de Abril. UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión sumó todos sus puntos de local

El 15 de Abril se convirtió en una plataforma de impulso. Allí Unión presiona más, corre más y cree más. La energía que baja de las tribunas parece amplificar cada movimiento. No es casualidad: en torneos apretados, hacer de local una guarida inexpugnable suele ser medio campeonato.

Claro que el mapa tiene una zona en blanco. Cada excursión lejos de Santa Fe terminó sin recompensa. Ahí está el desafío que viene: trasladar esa autoridad que exhibe en casa a terrenos hostiles. Por ahora, Unión se sostiene en un dato tan simple como poderoso: en su estadio no regala nada. Mientras siga edificando desde esa base, el sueño de mantenerse en zona de playoffs no será una casualidad, sino una consecuencia.