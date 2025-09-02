El acierto de Madelón para que Unión sea un equipo que se recita de memoria

El gran mérito de Leonardo Madelón es sin dudas haber encontrado el equipo. Al punto tal que la formación de Unión se recita de memoria

En Unión no hay lugar para los misterios, ni para probar cosas raras. El esquema elegido es un 4-4-2 y la formación titular se recita de memoria. Todo es lógico y previsible de la mano de Leonardo Madelón.

Y es por eso que el mayor mérito del entrenador es sin dudas haber encontrado rápidamente el equipo . Nadie duda respecto a quienes son titulares y quienes deben esperar en el banco de relevos.

Salvo lesiones o suspensiones, el equipo titular está definido. La realidad indica que Madelón logró recuperar a Marcelo Estigarribia y suplió sin problemas la salida de Franco Pardo.

A su vez, esperó que Maizon Rodríguez lleve adelante un proceso de adaptación y lo puso como titular. Más allá de que cuando no estuvo, Juan Pablo Ludueña respondió y de muy buena forma. El orden del equipo ayuda a que el cambio no se sienta.

LEER MÁS: Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

Por su parte, el mediocampo no se toca, más allá de que el entrenador pidió por Augusto Solari, a quien le comienza a dar la chance de sumar más minutos. Pero los carrileros titulares son Julián Palacios y Franco Fragapane.

La dupla compuesta por Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia cada vez se complementan mejor y este último, a quien se venía resistiendo, ya nadie lo cuestiona, de hecho es el goleador del equipo.

En consecuencia, si Madelón tiene a todos los jugadores a disposición, la formación titular sale de memoria. Y en tiempos en los que los entrenadores cambian de manera permanente, esa previsibilidad es un plus y los resultados así lo marcan.