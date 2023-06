El arquero de Unión se aleja de Real Oviedo y se acerca a Junior

Real Oviedo no alcanzó un acuerdo con Santiago Mele y así las cosas el arquero de Unión tendría su futuro en Junior de Barranquilla.

El futuro de Santiago Mele por ahora no está definido . El arquero tiene contrato con Unión hasta diciembre, pero existe una cláusula de salida a partir del 30 de junio y por ese motivo no atajará más en el Tate. Y es que Mele tiene decidido salir en este mercado de pases y Plaza Colonia, dueño de su pase lo va a negociar.

Por ello, la realidad indica que Mele no atajará más en Unión, pero su futuro no está resuelto. La primera oferta concreta llegó por parte de Junior de Barranquilla, cuya propuesta, el Tate no pudo igualar, pese a que se trataba de un préstamo. Pero en el medio surgió un interés por parte del Real Oviedo de España.