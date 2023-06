Sebastián Méndez a medida que va terminando la Liga Profesional, da pasos firmes con Unión, no solamente en la tabla valorativa, sino en el juego del equipo. Es verdad que esta vez no le alcanzó para festejar ante un Lanús que se lo empató enseguida.

"Nos pusimos en ventaja, en el segundo tiempo quedamos muy largos, por eso las variantes para acortar el equipo, sabiendo que iban a poner gente ofensiva. La bronca es que nos hacen el gol con diez, no estaba Federico (Vera), el merecimiento, habíamos hecho todo el gasto, entiendo que nos tendríamos que haber llevado los tres puntos". apuntó.

Para después, completar: "Se desvía la pelota, los cambios a veces acertamos y otras no, cuando revisemos el partido el responsable soy yo, no pasa por quien entra o sale, a veces el partido se da así, esto pasa, más allá de eso vuelvo a confirmar y pensar que Unión está creciendo como equipo, somos duros, lo demostramos sobre todo en el primer tiempo. Lanús es un equipo con buenos delanteros, los bloqueamos y ellos no tuvieron chances, las que les quedó era muy clara, lamentablemente fue empate, nos duele porque queríamos ganarlo, con el envión que traíamos había que ganar".

El Gallego también admitió que "nos va a faltar siempre porque hay detalles, un partido bien hecho hubiera sido la victoria, vamos dando pasos grandes, en eso estamos bien. El equipo se brinda y cuando no tiene corre muchísimo, y cuando la tiene mejoró con el balón, queda el sabor amargo del empate".

Claro que la salida de Mele es una herida abierta, que el DT se encargó de confirmar al expresar que "la prioridad es lo deportivo, sino estamos errando, pero no voy a mandar mensajes por la prensa, lo que tuve que charlar lo charlé con dirigentes puertas adentro, de jugador no lo hacía, mucho menos ahora que somos responsables de manejar los destinos deportivos del club. Mi pensamiento sigue siendo el mismo".

En otro tramo de la conferencia subrayó que "somos un equipo competitivo, mejoramos mucho, nos queda para lo ideal, partido a partido, en cuanto a Junior (Marabel), tiene un problema familiar, que debe resolver, no va a poder jugar, no se trata del jugador sino de la persona, hay que priorizar eso, están tiempo sin ver a los hijos y un montón de cuestiones a resolver".

Méndez refrendó su pensamiento ante una consulta por la oferta del fútbol de Israel que llegó por Federico Vera. En esta dirección, disparó: "Vuelvo a repetir la contestación de antes, lo que tenga que hablar lo haré con los dirigentes, deportivamente hay que priorizar esto, en el ámbito privado me manejo yo, entiendo que abrieron otros mercados, se le vence el contrato a Troyansky, es tan loco el torneo, no podría jugar pero tendría que volver. Hay jugadores que deben regresar en el medio de un torneo, tiene que ver con el calendario, el torneo europeo. Son mercados que buscan al jugador argentino y están en pleno auge, nosotros no".

En la parte final también reconoció que "estamos viendo con una lista de jugadores que nos gustarían que vengan, todas las semanas hay que ver porque hay ofertas por jugadores. En relación a Vecino, lo expliqué, son decisiones que tomamos como cuerpo técnico".