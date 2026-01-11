Uno Santa Fe | Unión | Unión

El cronograma de trabajo y los partidos amistosos que Unión jugará en Uruguay

Este domingo, el plantel de Unión llegó a Uruguay en donde participará de la Serie Río de la Plata disputando dos amistosos

Ovación

Por Ovación

11 de enero 2026 · 11:34hs
El plantel de Unión llegó a Uruguay en donde se quedará hasta el sábado por la noche.

@MaxiBravo17

El plantel de Unión llegó a Uruguay en donde se quedará hasta el sábado por la noche.

El plantel de Unión llegó este domingo a Uruguay en donde permanecerá hasta el sábado. El Tate participará de la Serie Río de la Plata disputando dos amistosos.

La semana de Unión en Montevideo

Pero más allá de estos partidos, el DT Leonardo Madelón ya tiene definido el cronograma de trabajo en tierras uruguayas en donde habrá tres días de entrenamientos en doble turno.

Este domingo, el plantel trabajará por la tarde, en tanto que el lunes y martes lo hará en doble turno. El miércoles entrenará por la mañana y a las 18.15 se medirá ante Alianza Lima en el Parque Saroldi.

LEER MÁS: Facundo Sava, entrenador de Sarmiento: "Junior Marabel ya está trabajando con nosotros"

Por su parte, el jueves habrá un solo turno de entrenamiento, pero el viernes volverá el doble turno. Posteriormente, el sábado el plantel trabajará en horario matutino y a las 18 jugará ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

Luego del partido, los jugadores cenan en Montevideo e inmediatamente emprenden el regreso hacia Santa Fe, ya que el jueves 22 Unión debutará como local ante Platense por el Torneo Clausura.

Unión Uruguay plantel
Noticias relacionadas
Tomás González viajaría a Uruguay con el plantel de Unión.

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Diego Díaz se queda en Unión.

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Gastón Arturia no vuelve a Unión y es refuerzo de Sarmiento.

Unión vuelve a ceder a préstamo al defensor Gastón Arturia

Matías Mansilla firma este jueves su contrato con Unión.

Matías Mansilla se suma a Unión: el arquero se hace la revisión médica y firma contrato

Lo último

Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Último Momento
Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Caso Damián Strada: revelan que la salud mental de la mujer imputada podría condicionar el proceso judicial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Santa Fe ve una oportunidad comercial y anticipa desafíos para el sector industrial

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Colón recibió una oferta de Estudiantes de Río Cuarto por Nicolás Talpone

Unión está interesado en el mediocampista central Iván Gómez

Unión está interesado en el mediocampista central Iván Gómez

Pullaro destacó el crecimiento del turismo y la identidad cultural santafesina en el Festival del Pescador

Pullaro destacó el crecimiento del turismo y la identidad cultural santafesina en el Festival del Pescador

Ovación
Histórica doble victoria de los hermanos Benavides en la etapa 7 del Dakar

Histórica doble victoria de los hermanos Benavides en la etapa 7 del Dakar

Un club brasileño mostró interés para incorporar a Kevin Zenón

Un club brasileño mostró interés para incorporar a Kevin Zenón

Stefanía Antoniazzi fue nuevamente citada a Las Leonas

Stefanía Antoniazzi fue nuevamente citada a Las Leonas

En un partidazo, Barcelona le ganó a Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

En un partidazo, Barcelona le ganó a Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"