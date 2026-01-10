Facundo Sava, entrenador de Sarmiento: "Junior Marabel ya está trabajando con nosotros"

Uno Santa Fe | Unión | Junior Marabel

El delantero paraguayo, Junior Marabel, acordó su arribo a Sarmiento a préstamo por un año con cargo y renovó su contrato con Unión hasta diciembre de 2027.

Ovación

Por Ovación

10 de enero 2026 · 15:47hs
La ingeniería contractual quedó sellada y el movimiento ya es un hecho: Junior Marabel será refuerzo de Sarmiento de Junín, luego de cerrar su préstamo por un año con cargo desde Unión, con la particularidad de que extendió previamente su vínculo con el Tate hasta diciembre de 2027, garantizando respaldo patrimonial.

El atacante paraguayo ya entrena bajo las órdenes de Facundo Sava, quien confirmó públicamente la incorporación. “Marabel ya está trabajando con nosotros y será una de las incorporaciones para 2026”, afirmó el entrenador del Verde en diálogo con ESPN, dando por concluida una negociación que llevaba varios días.

Detalles de la operación por Junior Marabel

Para destrabar la cesión fue clave la renovación contractual de Marabel con Unión, ya que su vínculo vencía a fin de año. El trámite se resolvió de manera digital, permitiendo cerrar el préstamo sin dilaciones. El Tate conserva el 60% de los derechos económicos y continúa una política clara: capitalizar deportiva y económicamente un activo que considera valioso.

Un delantero en búsqueda de continuidad

Marabel llega a Junín tras relanzar su carrera en Palestino de Chile, experiencia que le devolvió ritmo, confianza y presencia en el área. En Sarmiento encontrará un contexto que prioriza la intensidad, el juego directo y la agresividad ofensiva, condiciones que se ajustan a su perfil como nueve de referencia con movilidad.

Para Unión, la salida representa la cuarta cesión consecutiva con cargo del delantero, en una estrategia que combina cuidado del patrimonio, proyección futura y oxigenación del plantel. Para Sarmiento, en tanto, significa sumar una pieza ofensiva probada para encarar la temporada 2026 con mayores variantes en ataque.

