Rosario espera por Unión: así será la venta de tickets para enfrentar al Rojo

Unión se juega mucho más que un pase de ronda en la Copa Argentina ante Independiente y su gente ya prepara el desembarco en Rosario.

La expectativa crece en Santa Fe y también en Rosario de cara al atractivo duelo que protagonizarán Unión e Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro que se jugará el próximo viernes desde las 20 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s.

Mientras el plantel rojiblanco ajusta detalles para un partido que puede marcar buena parte del semestre, los hinchas comenzaron a organizar el viaje para acompañar al equipo en una parada clave frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Cómo será la venta de localidades para los hinchas de Unión

La organización adelantó (todavía no es oficial) que los simpatizantes de Unión podrán adquirir sus entradas el jueves, de 12 a 19, en las boleterías del club ubicadas sobre Boulevard Pellegrini.

Además, para quienes viajen directamente a Rosario, también habrá venta el viernes en las inmediaciones del estadio de Newell’s, escenario elegido para este esperado cruce de eliminación directa.

Los valores definidos para las entradas son los siguientes:

* Popular: $55.000

* Platea: $75.000

* Menores hasta 11 años: $45.000

Un partido que puede cambiar el semestre para Unión

El encuentro ante Independiente aparece cargado de importancia para Unión. No solo porque será el último compromiso antes del receso, sino también porque el equipo necesita sostener el impulso que mostró en el Torneo Apertura, donde alcanzó los cuartos de final.

La Copa Argentina representa uno de los grandes objetivos deportivos para el club, tanto por la posibilidad de pelear por un título como por la chance de acceder a competencias internacionales.

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Además, el contexto le suma todavía más atractivo al duelo: el ganador avanzará a octavos de final y enfrentará al vencedor de la llave entre Talleres y Atlético Tucumán.

Rosario, escenario de una gran movilización tatengue

En Unión esperan una importante convocatoria de hinchas para acompañar al equipo en el Coloso Marcelo Bielsa. La cercanía con Santa Fe y la trascendencia del partido alimentan la ilusión de copar Rosario y transformar el estadio leproso en una verdadera fiesta rojiblanca.