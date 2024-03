El dilema en Unión: ¿fue un castigo u oportunidad para varios titulares?

LEER MÁS: El once inicial de Colón se recita de memoria para recibir a Gimnasia y Tiro

Incluso fueron de la partida Jerónimo Dómina, quien se mostró errático, sin confianza y se devoró un gol increíble para liquidar el partido ante Central Córdoba, y Valentín Fascendini, quien jugó gran parte del segundo tiempo ante el Ferroviario, y quedó marcado por el gol del final de Camilo Viganoni, ya que le perdió la marca.

Pero también estuvieron otros jugadores que no venían sumando minutos en Reserva, como el arquero uruguayo Thiago Cardozo, quien podría tener chances de ser titular ante Lanús por la Copa Argentina, desplazando a Nicolás Campisi, o bien en el choque de Copa Argentina frente a Gimnasia de Mendoza.

Además, integraron el equipo titular Lisandro Morales, Rafael Profini, Juan Pablo Ludueña, Tiago Banega y Lionel Verde, quienes vienen con nula o muy poca participación en Primera División.

La oportunidad, si bien no hay información fehaciente, tiene que ver en que estos jugadores sumen minutos de juego, para ganar en confianza y rodaje, como consecuencia que no tienen habitualmente el escenario para desarrollarse, debido a que no están para la Reserva pero tampoco les alcanza para ser considerados por Cristian González.

Más allá que esta conclusión puede determinarse con Cardozo, Morales, Profini, Ludueña, Banega y Verde, lo concreto es que la especulación de un tirón de orejas nace como consecuencia de las participaciones de Fascendini y Dómina, dos jugadores que quedaron marcados por el injusto empate sobre el final de Unión ante Central Córdoba.