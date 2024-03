Prediger: "Colón es uno de los equipos que mejor juega"

Más adelante añadió que "nosotros estábamos para hacer el 3-0, pasa para mí el contexto en las canchas, situaciones inmanejables, no se como se ve desde afuera, la cancha condiciona demasiado, alguna más chica, angosta, el único control de local lo tenemos, pude vivirlo con Tigre, cuando arranca un partido no se pueden manejar ciertas cosas".

Prediger, en referencia a este inicio en el certamen, soslayó que "es un campeonato largo, venimos haciendo un gran torneo, podríamos tener más puntos de los que tenemos, somos de los que mejor juegan, para lo que estaba Colón cuando me tocó vivir, era un panorama desolador, armar un equipo de cómo estaba el club hay que valorar esas cosas, vino un gran entrenador con jugadores que están rindiendo. Ganar un partido de suerte, pero sin saber lo que hará en el próximo".

En otro tramo de la charla volvió a bancar al juvenil Juncos por aquel final contra Mitre. En ese sentido, disparó: "No tengo ni idea lo que declararon, formamos un grupo relindo de chicos muy humildes con chicos de proyección que se vienen a mostrar, hay que tener huevos para patear un penal así, no me hice cargo nunca, lo veo a este chico que viene a un club de donde no salió, estamos para apoyarlo, como compañero es una situación de partido como le dije, ojalá que nos de muchas alegrías".

Antes de su despedida, enfatizó: "La cancha de Colón revienta todos los partidos, que traten de que sea una fiesta, es un proceso nuevo para todos, incluso para ellos, que nos tengan paciencia y banquen a los chicos que nos darán muchas alegrías".