Kily González, al hueso por el tema inhibiciones: "No me gustó estar al límite"

Para luego, expresar: "Uno cuando ve cosas que el equipo hace bien y lo que entrena en la semana, salieron muchas cosas que hablamos y vimos de Racing, sabíamos donde podíamos lastimarlo. Más allá de eso están en los jugadores que se sumaron con poco tiempo, uno de los peores momentos lo vivimos hace poco, no queremos repetir la misma historia. Es un nuevo recorrido donde queremos escribir otra historia. El gran mérito es de ellos, vino gente con sentido de pertenencia, gente grande que acompaña a los chicos. Hay mucha competencia interna, el escudo de Unión está por encima de los jugadores, eso está bueno".

Sobre la chance de añadir una nueva cara nueva, Kily dijo que "tenemos posibilidades que se sume un jugador más, sin hacer locuras, esperemos si se da bien, sino estoy contento con el plantel que tengo".

En cuanto a las salidas de Bruno Pittón y Torrén, el orientador dijo que "los pocos días y la intensidad que pretendo de los jugadores, Bruno tuvo un problema en la pretemporada, donde vimos que bajamos la intensidad, el jugador no quiere salir, el grupo está por encima de lo individual, Miguel tiene un pequeño esguince de tobillo, esperemos que se recupere".

Cuando dejó su opinión sobre la jugada del final, subrayó que "a lo mejor en la jugada posterior le pega en la mano, pero antes hubo un empujón, es normal el nerviosismo, las protestas, fue complicado para los árbitros, con esa locura que vivimos nos pasamos, pero cobró lo que terminó cobrando".

La parte más picante de la conferencia fue cuando le preguntaron por las inhibiciones y esas horas anteriores de incertidumbre. Al respecto, disparó: "Acá hay un sentimiento de por medio, se había ilusionado con los refuerzos, hubiese sido un golpe importante, no me gustó estar al límite, soy el primero en hablar con los dirigentes, las cosas se tienen que hacer mejor, también reconozco que se hizo un esfuerzo, estuve hasta la hora del partido esperando por los jugadores. Gracias a Dios salió bien, pero esperemos solucionarlo cuanto antes".

En otro tramo de la charla, en relación a cómo vive los partidos, refrendó: "Se que tengo que bajar un cambio cuando me veo, me retan los árbitros, no está bueno más allá de que vivo el fútbol de una manera muy pasional. El fútbol no te permite relajarte, en relación a lo que queremos, es buscar un Unión que compita, tenemos una posibilidad de hacer historia, en el sentido de ser protagonista".

Asoma Estudiantes en un inicio complicado, por eso el estratega no dudó en decir que "es un arranque complicado con los rivales que vamos a enfrentar, venir a jugarle a Racing de igual a igual no lo hace todo el mundo. Hay que sostenerlo más tiempo, no se puede presionar todo el partido, hay que saber replegarse, ganar duelos, son cosas que intentamos sumar para estar firmes de atrás para adelante. Tratar de que la idea la podamos sostener. Ahora viene el campeón de la Copa Argentina veremos que sucede".

Antes de su despedida, fue con pedal a fondo nuevamente en referencia a lo que le iban informando los dirigentes por las inhibiciones. En este sentido, disparó: "La explicación es papelerío, que es complejo, que esto, lo otro, se que hay que ajustar algo, no podemos llegar a nada para comenzar y no saber el equipo que iba a armar. Es un club muy lindo, donde hay gente que tal vez desde adentro tira para otro lado. Hay mucha gente que quiere que le vaya bien. Hay gente que sufre, la pelea, como cabeza de grupo, exijo solamente que podemos estar a la altura. Es lo que siento y como viví el fútbol. Hay que competir e invertir, hay que tener estructura, poner la plata, en un país que está mal. El fútbol es muy importante en Argentina, la gente de Unión está ilusionada, nadie es más que el escudo".