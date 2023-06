Más adelante expresó que "con los cambios, entendimos los que estaban en cancha, estaban bien. La idea era presionarlo en la salida, si le dábamos eso llegan tocando y complican. Juega bien. En el segundo tiempo había que arriesgar, para que Newell's no lance pelotas largas. En algunas contras nos faltó la última puntada. En los últimos 20' dominamos el juego, en ese ítem el equipo va creciendo. Nos defendimos con la pelota en algunos momentos. Los cambios los hicimos en los momentos en los que creíamos había que hacerlo. Estamos corriendo mucho por la situación que estamos pasando".

El orientador rojiblanco no dudó en decir que "me voy satisfecho con la entrega y el juego. Vamos pasito a pasito creciendo como equipo. En el último toque, o la última habilitación, o no patear, no estuvimos finos como pasó con Gimnasia. Hay que mejorar, es una de las cosas, perdonarlo a Newell's, es hacerlo crecer. Me gusta mucho como juega, está arrasando en la Copa, había que neutralizarlo para empezar a jugar".

El Gallego ponderó los progresos de sus muchachos, al insistir en que "los muchachos entendieron que esta es la manera. Nunca se puede dejar de correr, tener entrega. Vamos a tener que correr, meter y jugar para ganarle a Lanús. Más allá de que no se ganó, me voy satisfecho. Cuando un jugador da todo nunca hay reclamo, como tampoco de los hinchas".

Méndez también se refirió al presente de Mele, del cual disparó: "Para mí atajó bien, el gol fue un rebote corto. Creo y espero que se quede, me parece que con la salida de Lucas (Esquivel) es suficiente. En la situación en la que estamos hay que pensar en lo deportivo. A Moyano lo conozco desde Godoy Cruz. No pasa por eso. Si termina el campeonato, no quiero que se vaya nadie más. Me llena de satisfacción que lo llame Uruguay. Trabaja muchísimo, es uno de nuestros capitanes, espero que se quede".

En otro tramo de su charla, admitió que "tengo contacto todo el tiempo con la dirigencia. Le manifesté que quiero que se quede y hasta ahí llegué. En cuanto a los pelotazos que tiró Newell's, creo que Unión trabajó bien contra un equipo que tiene buena circulación. No dejamos espacios, le cerramos los caminos. Cuando a un equipo no le podes entrar, pateas de afuera o tiras centro. Estuvimos intensos en el segundo tiempo, fue lo que más me gustó. Nos faltan cosas, siempre, pero en los últimos partidos demostramos un crecimiento".

El conductor rojiblanco detalló que "el problema hace cuatro fechas era más mental que de trabajo. El partido de Sarmiento fue un punto de inflexión para más, esto es partido a partido, la predisposición y la contracción al trabajo es muy buena. Tenemos un equipo con muchos juveniles, no quiero poner nombres, pero por ejemplo el partido de Gordillo fue excelente. Hay que trabajar con mucha humildad".

Antes de su despedida, reconoció que "tuvimos una primera reunión con los dirigentes por el tema refuerzos, hay que empezar ahora las negociaciones, será vital para la segunda parte del año que nos jugamos mucho. En el receso nos tenemos que reforzar, estamos de acuerdo en eso. No habrá mucho tiempo, y hay que empezar ahora".