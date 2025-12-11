Uno Santa Fe | Unión | Jonathan Bottinelli

Jonathan Bottinelli aparece como una posible opción para ser Director Deportivo de Unión

El ex capitán tatengue obtuvo la Licencia Pro y habló con Spahn, aunque el club aún analiza alternativas para un cargo que será obligatorio desde 2026.

11 de diciembre 2025 · 18:51hs
El armado del nuevo proyecto deportivo en Unión sigue su curso mientras el plantel disfruta del receso. En ese marco, la dirigencia tatengue mantuvo conversaciones con Jonathan Bottinelli, quien ya cuenta con la Licencia Pro y figura entre los nombres evaluados para asumir como Director Deportivo, un rol que será obligatorio para Primera y Primera Nacional.

Con la mirada puesta en el 2 de enero, fecha del regreso a los entrenamientos bajo la conducción de Leonardo Madelón, desde la Avenida López y Planes se aceleran gestiones para definir al próximo Director Deportivo. La intención es cerrar ese cargo en los próximos días, ya que será central en el rumbo futbolístico del club durante 2026.

Bottinelli, habilitado y en conversaciones

En los últimos días, el ex defensor recibió la Licencia Pro, requisito indispensable para ocupar el puesto. Esa habilitación lo instaló entre las alternativas analizadas por la dirigencia.

Vale recordar que hace algunos meses había sido sondeado para otro rol, pero entonces Bottinelli priorizó su deseo de iniciarse como entrenador. Ahora, ante el nuevo escenario, aceptó escuchar la propuesta y mantuvo charlas con el presidente Luis Spahn.

Germán Brunati se bajó y viajará para La Plata

Inicialmente, el nombre elegido por Unión era Germán Brunati, quien venía de trabajar en el City Group, en el Atlas de México y en Ferro. Sin embargo, ante la especulación sobre otras alternativas, terminó aceptando una propuesta de Gimnasia La Plata, lo que obligó al club santafesino a reabrir la búsqueda. En ese contexto, Bottinelli aparece como una opción posible, dentro de una lista de candidatos que siguen siendo evaluados por la dirigencia tatengue.

Jonathan Bottinelli Unión Director Deportivo
