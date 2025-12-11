Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, ¿beneficiado en el mercado de pases por un exjugador de Colón?

Unión busca a un jugador que es clave para Leo Madelón, en una chance que podría abrirse gracias a un exjugador de Colón.

Por Ovación

11 de diciembre 2025 · 12:48hs
Unión sigue activo en el armado de su plantel para 2026 y uno de los principales apuntados por Leonardo Madelón es el volante uruguayo Rodrigo Saravia, actualmente en Belgrano. El Tate ya lo había buscado en el mercado de pases anterior, pero la negociación no pudo prosperar. Ahora, un movimiento inesperado en Córdoba podría reabrir la discusión.

Federico Lértora, la llave clave para Unión

En las últimas horas, Belgrano avanzó en conversaciones para repatriar a Federico Lértora, volante central de 35 años, campeón con Colón en 2021 y con un pasado reciente en México, donde quedó libre de Querétaro. El nombre del “León” comenzó a sonar fuerte en Alberdi luego del pedido puntual del entrenador Ricardo Zielinski, que pretende reforzar el mediocampo con un jugador de marca y experiencia.

LEER MÁS: Cómo sería el camino de Unión hacia la final de la Copa Argentina

La dirigencia del Pirata trabaja en dos frentes: por un lado, definir salidas de futbolistas que no serán tenidos en cuenta; por el otro, incorporar refuerzos en tres posiciones específicas: un lateral derecho, un volante por derecha y un volante central. Dentro de este último casillero aparece Lértora, que ya vistió la camiseta celeste entre 2016 y 2019, con 48 partidos en Primera, antes de emigrar tras el descenso a manos de Patronato.

Su regreso, además de darle a Zielinski una pieza probada, podría abrirle la puerta de salida justamente a Saravia, quien hoy compite por el mismo sector del campo. En Unión siguen de cerca cada movimiento porque, si Belgrano avanza con Lértora, se facilitarían las chances de negociar la partida del uruguayo.

Saravia, ¿con la puerta de salida abierta?

Lértora quedó libre en México luego de su exitoso paso por Tijuana y Querétaro, y tras una carrera que lo tuvo como figura en Colón, donde fue campeón de la Copa de la Liga 2021 y disputó la Copa Libertadores. Su salida de Belgrano en 2019 no fue sencilla: en aquel invierno, durante la pretemporada en Salsipuedes, se produjeron fricciones con la dirigencia y hasta con el entrenador de entonces, Alfredo Berti, en el marco de su insistencia por abandonar la institución tras el descenso.

LEER MÁS: Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Hoy, seis años después, su nombre vuelve a sonar fuerte en Córdoba. Y, mientras tanto, en Santa Fe se ilusionan: la llegada del ex-Colón al Pirata podría derivar en la salida de Saravia, justo el volante que Madelón quiere para fortalecer el mediocampo tatengue de cara a la temporada 2026.

