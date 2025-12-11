Renzo Bacchia confirmó contactos con Unión y se mostró dispuesto a llegar al club

El arquero uruguayo admitió que su representación habló con Unión, destacó el buen precedente de jugadores de su país y remarcó que no ocuparía cupo extranjero.

Renzo Baquia , arquero de Racing de Montevideo, confirmó en diálogo con LT10 que existe un sondeo concreto de Unión para incorporarlo. Contó que son su padre y sus representantes son quienes llevan adelante las charlas iniciales, y aunque aclaró que no hay definiciones por el momento, sostuvo que la posibilidad de regresar al fútbol argentino lo entusiasma .

Baquia explicó que fue su entorno quien lo puso al tanto de los primeros contactos con la dirigencia tatengue y que por ahora el proceso se maneja íntegramente desde ese lado. Pese a que posee un año más de contrato en Racing , remarcó que el club uruguayo no tendría inconvenientes en negociar si Unión avanza formalmente.

También resaltó el buen rendimiento histórico de los futbolistas uruguayos en Unión, citó el caso reciente de Thiago Cardozo y mencionó que vivió varios años en Argentina, por lo que la institución no le es ajena. Incluso señaló que puede apoyarse en conocidos para interiorizarse mejor sobre el día a día del club.

Cómo se describe Baquia: seguridad, juego con los pies y experiencia internacional

En su autodefinición, Baquia destacó que es un arquero que busca brindar seguridad, con comodidad para jugar con los pies, buen alcance para los envíos largos y fortaleza en las salidas aéreas. Recordó además su paso por las selecciones juveniles de Uruguay, con convocatorias en Sub-15, Sub-17 y Sub-20, un recorrido que considera valioso para afrontar desafíos competitivos.

Nacionalidad, residencia y un dato clave para Unión

Baquia reveló que posee nacionalidad uruguaya e italiana. Además de residencia en el país, por lo que no ocuparía cupo extranjero en caso de concretarse su llegada a Santa Fe, esto se debe a los 7 años en los que fue jugador de las juveniles de Independiente de Avellaneda. Sobre el DT Leonardo Madelón, afirmó que aún no analizó en profundidad su propuesta futbolística, aunque recibió referencias positivas sobre su trayectoria y forma de trabajo.