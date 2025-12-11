Unión va por Tagliamonte: por qué no pudo ejecutar la opción y cómo quedó la negociación

Unión no se resigna por Matías Tagliamonte, luego de habérsele escapado la chance de hacer uso de la opción. Cómo sigue la negociación.

Unión trabaja contrarreloj para intentar sostener a una de las grandes figuras de su 2025: Matías Tagliamonte, el arquero que se ganó la titularidad, la confianza de Leonardo Madelón y el reconocimiento de los hinchas. Sin embargo, el escenario que parecía encaminado hacia su continuidad se complicó por una serie de factores administrativos, económicos y deportivos que hoy ponen en suspenso su futuro.

El Tatengue tenía plazo hasta el 30 de noviembre para notificar a Racing el uso de la opción de compra. Y si bien el club cumplió con la comunicación formal , no realizó el pago del 20% inicial , equivalente a 100.000 dólares de un total de 500.000 que fijaba el acuerdo. Ese depósito debía ingresarse en las cuentas de Racing para activar la operación.

La falta de pago dejó la negociación “en el aire”, y cuando Unión intentó avanzar nuevamente, se encontró con un panorama totalmente cambiado.

El giro inesperado: la salida de Arias y la decisión de Costas

Mientras Unión buscaba retomar el diálogo, Racing recibió una noticia que reconfiguró por completo la situación: Gabriel Arias confirmó su salida del club. La partida del histórico arquero dejó un vacío inmediato en el arco académico, y el entrenador Gustavo Costas reaccionó de manera contundente: quiere retener a Tagliamonte para la temporada 2026.

A partir de ese momento, cualquier negociación se volvió prácticamente inviable. Incluso cuando Unión propuso arrancar las conversaciones desde cero, Racing respondió con una negativa rotunda. La decisión futbolística pesó, pero también la coyuntura institucional: el club de Avellaneda no quiere avanzar en el mercado de pases ni tomar decisiones estructurales hasta después de la final del Torneo Clausura, que disputará el próximo sábado frente a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

El deseo del jugador y la última palabra

Tagliamonte, por su parte, quiere seguir en Unión. Se siente cómodo, encontró continuidad y vivió su año más sólido desde que llegó al club. Sin embargo, su futuro depende exclusivamente de Racing, que hoy lo considera una pieza estratégica.

La temporada que lo consolidó

La insistencia de Unión tiene fundamento: Tagliamonte fue una de las grandes figuras del 2025 tatengue.

-Apertura: jugó dos partidos, recibió un gol, mantuvo un arco en cero y atajó un penal.

-Clausura: fue titular en 16 encuentros de la fase regular, donde volvió a atajar un penal, logró ocho vallas invictas y recibió 13 tantos.

-Playoffs: disputó un partido ante Gimnasia, donde le convirtieron dos goles.

-Sudamericana: jugó un encuentro y terminó sin goles en contra.

-Copa Argentina: atajó dos partidos, donde no recibió goles: ante Central fue clave en los penales, por la misma vía no tuvo la misma suerte ante River.

Su rendimiento, especialmente en el segundo semestre, lo posicionó como uno de los puntos más altos del equipo y un arquero que Madelón pretendía mantener como referente para la próxima temporada.

Un panorama incierto

Hoy, Unión sigue de cerca cada movimiento de Racing, a la espera de que, una vez finalizado el calendario académico, pueda reabrirse algún tipo de diálogo. Sin embargo, la postura de Costas es firme y la salida de Arias transformó a Tagliamonte en una prioridad interna.

El Tatengue no se resigna, pero sabe que la definición ya no está en sus manos. El arquero quiere quedarse, Madelón lo considera clave y el club hizo su intento. La pelota ahora está en Avellaneda.