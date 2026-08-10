El historial entre Unión y Central Córdoba en Primera División data de apenas 10 partidos, sin embargo, los números son muy desfavorables para el Tate.
El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba
Las estadísticas indican que al Tate le cuesta cada vez que juega ante el Ferroviario y este lunes buscará cortar la racha negativa
Por Ovación
Las estadísticas negativas enfrentando al Ferroviario
De los 10 partidos que jugaron Unión y Central Córdoba, el Rojiblanco apenas ganó dos, empató dos y perdió los seis restantes.
Y además acumula una racha de dos caídas consecutivas ante el elenco santiagueño, ambas en condición de visitante. La última fue el 6 de febrero, cuando perdió 1-0.
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Por su parte, la última victoria de Unión ante Central Córdoba se produjo el 6 de abril del 2025, cuando en condición de local se impuso por 1-0 con gol de Lucas Gamba.
En tanto que el otro triunfo del Tate ante el Ferroviario, se dio en condición de visitante, cuando por el Torneo de la Liga 2023, ganó 1-0 con gol de Enzo Roldán.