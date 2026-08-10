Uno Santa Fe | Unión | Unión

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

Las estadísticas indican que al Tate le cuesta cada vez que juega ante el Ferroviario y este lunes buscará cortar la racha negativa

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2026 · 09:32hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La última victoria de Unión ante Central Córdoba fue el 6 de abril de 2025 en el 15 de Abril.

Prensa Central Córdoba

La última victoria de Unión ante Central Córdoba fue el 6 de abril de 2025 en el 15 de Abril.

El historial entre Unión y Central Córdoba en Primera División data de apenas 10 partidos, sin embargo, los números son muy desfavorables para el Tate.

Las estadísticas negativas enfrentando al Ferroviario

De los 10 partidos que jugaron Unión y Central Córdoba, el Rojiblanco apenas ganó dos, empató dos y perdió los seis restantes.

Y además acumula una racha de dos caídas consecutivas ante el elenco santiagueño, ambas en condición de visitante. La última fue el 6 de febrero, cuando perdió 1-0.

LEER MÁS: Los buenos números de Unión con el arbitraje de Nazareno Arasa

Por su parte, la última victoria de Unión ante Central Córdoba se produjo el 6 de abril del 2025, cuando en condición de local se impuso por 1-0 con gol de Lucas Gamba.

En tanto que el otro triunfo del Tate ante el Ferroviario, se dio en condición de visitante, cuando por el Torneo de la Liga 2023, ganó 1-0 con gol de Enzo Roldán.

Unión historial Central Córdoba
Noticias relacionadas
union tiene sus concentrados para recibir a central cordoba

Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

felipe klaus, otro orgullo del semillero de union: fue convocado a la seleccion sub-15

Felipe Klaus, otro orgullo del semillero de Unión: fue convocado a la Selección Sub-15

union perdio ante river y dejo atras su racha positiva en el clausura femenino

Unión perdió ante River y dejó atrás su racha positiva en el Clausura femenino

madelon, con la chance de repetir la misma formula en union

Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Lo último

Banfield y Belgrano se enfrentan con la obligación de sumar de a tres

Banfield y Belgrano se enfrentan con la obligación de sumar de a tres

Fuerte cruce en FIFA: UEFA, AFC y Concacaf apuntaron contra Infantino

Fuerte cruce en FIFA: UEFA, AFC y Concacaf apuntaron contra Infantino

Colón: Budiño y el triunfo que necesitaba el equipo para dejar atrás las dudas y recuperar confianza

Colón: Budiño y el triunfo que necesitaba el equipo para dejar atrás las dudas y recuperar confianza

Último Momento
Banfield y Belgrano se enfrentan con la obligación de sumar de a tres

Banfield y Belgrano se enfrentan con la obligación de sumar de a tres

Fuerte cruce en FIFA: UEFA, AFC y Concacaf apuntaron contra Infantino

Fuerte cruce en FIFA: UEFA, AFC y Concacaf apuntaron contra Infantino

Colón: Budiño y el triunfo que necesitaba el equipo para dejar atrás las dudas y recuperar confianza

Colón: Budiño y el triunfo que necesitaba el equipo para dejar atrás las dudas y recuperar confianza

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Antonio, firme tras la victoria de Colón: Lo buscamos de todas formas

Antonio, firme tras la victoria de Colón: "Lo buscamos de todas formas"

Ovación
Rosario fue escenario del 106° Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo

Rosario fue escenario del 106° Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo

El Rey Balbuena volvió a dejar su marca en el Centro Gallego de Santa Fe

El Rey Balbuena volvió a dejar su marca en el Centro Gallego de Santa Fe

Regatas de Santa Fe consiguió festejar como visitante en Buenos Aires

Regatas de Santa Fe consiguió festejar como visitante en Buenos Aires

Así quedó la Zona A de la Primera Nacional: Colón volvió a ganar y se mantiene tercero

Así quedó la Zona A de la Primera Nacional: Colón volvió a ganar y se mantiene tercero

El uno por uno de Colón en el ajustado triunfo ante San Telmo en el Brigadier López

El uno por uno de Colón en el ajustado triunfo ante San Telmo en el Brigadier López

Policiales
Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"