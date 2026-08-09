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Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Leonardo Madelón definió la lista de convocados de Unión para el partido de este lunes ante Central Córdoba, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 21.15 en el 15 de Abril.

Ovación

Por Ovación

9 de agosto 2026 · 21:15hs
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Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba

Prensa Unión

Unión ya tiene todo listo para volver a presentarse ante su gente. Leonardo Madelón dio a conocer los jugadores convocados para enfrentar este lunes a Central Córdoba, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, donde el Tatengue buscará darle continuidad al envión que significó la victoria por 2-1 ante Lanús en la fecha anterior. Para este compromiso, el entrenador incluyó a 21 futbolistas en la nómina.

Los 21 concentrados de Unión

La lista confeccionada por Madelón está integrada por:

21 Matías Mansilla

40 Lucas Meuli

15 Juan de Dios Pintado

35 Lautaro Vargas

2 Maizon Rodríguez

44 Tomás Fagioli

26 Juan Pablo Ludueña

36 Mateo Aimar

18 Lucas Ayala

12 Bruno Pittón

20 Julián Palacios

5 Lucas Menossi

8 Emilio Giaccone

29 Santino Vera

17 Joaquín Mosqueira

46 Santiago Grella

22 Brahian Cuello

11 Mauro Luna Diale

10 Ignacio Malcorra

25 Cristian Tarragona

19 Marcelo Estigarribia

31 Misael Aguirre

43 Eric Ramírez

Entre los convocados aparecen Lucas Ayala y Lucas Menossi, quienes habían terminado el encuentro ante Lanús con molestias físicas, pero evolucionaron favorablemente y están a disposición del cuerpo técnico.

También forman parte de la nómina los principales referentes ofensivos del plantel, como Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, además de Joaquín Mosqueira y Julián Palacios en la mitad de la cancha.

El Tatengue va por otro paso en el 15 de Abril

Después del triunfo ante Lanús, Madelón apunta a sostener la base del equipo que consiguió los tres puntos ante el Granate. Unión buscará aprovechar nuevamente la localía para seguir sumando en el Clausura y fortalecer su posición en la Zona A.

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El duelo ante Central Córdoba tendrá como árbitro a Nazareno Arasa y marcará una nueva oportunidad para el conjunto rojiblanco de consolidar el crecimiento mostrado en su última presentación.

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