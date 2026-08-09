Unión ya tiene todo listo para volver a presentarse ante su gente. Leonardo Madelón dio a conocer los jugadores convocados para enfrentar este lunes a Central Córdoba, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Unión tiene sus concentrados para recibir a Central Córdoba
Leonardo Madelón definió la lista de convocados de Unión para el partido de este lunes ante Central Córdoba, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 21.15 en el 15 de Abril.
Por Ovación
El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio 15 de Abril, donde el Tatengue buscará darle continuidad al envión que significó la victoria por 2-1 ante Lanús en la fecha anterior. Para este compromiso, el entrenador incluyó a 21 futbolistas en la nómina.
Los 21 concentrados de Unión
La lista confeccionada por Madelón está integrada por:
21 Matías Mansilla
40 Lucas Meuli
15 Juan de Dios Pintado
35 Lautaro Vargas
2 Maizon Rodríguez
44 Tomás Fagioli
26 Juan Pablo Ludueña
36 Mateo Aimar
18 Lucas Ayala
12 Bruno Pittón
20 Julián Palacios
5 Lucas Menossi
8 Emilio Giaccone
29 Santino Vera
17 Joaquín Mosqueira
46 Santiago Grella
22 Brahian Cuello
11 Mauro Luna Diale
10 Ignacio Malcorra
25 Cristian Tarragona
19 Marcelo Estigarribia
31 Misael Aguirre
43 Eric Ramírez
Entre los convocados aparecen Lucas Ayala y Lucas Menossi, quienes habían terminado el encuentro ante Lanús con molestias físicas, pero evolucionaron favorablemente y están a disposición del cuerpo técnico.
También forman parte de la nómina los principales referentes ofensivos del plantel, como Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, además de Joaquín Mosqueira y Julián Palacios en la mitad de la cancha.
El Tatengue va por otro paso en el 15 de Abril
Después del triunfo ante Lanús, Madelón apunta a sostener la base del equipo que consiguió los tres puntos ante el Granate. Unión buscará aprovechar nuevamente la localía para seguir sumando en el Clausura y fortalecer su posición en la Zona A.
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El duelo ante Central Córdoba tendrá como árbitro a Nazareno Arasa y marcará una nueva oportunidad para el conjunto rojiblanco de consolidar el crecimiento mostrado en su última presentación.