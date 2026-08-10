Los buenos números de Unión con el arbitraje de Nazareno Arasa

Unión suma siete partidos sin perder con el arbitraje de Nazareno Arasa y la última vez que lo dirigió el Tate goleó como local a Gimnasia de Mendoza

Este lunes desde las 21.15, Unión recibirá a Central Córdoba por la 4ª fecha del Torneo Clausura. Y dicho encuentro, será dirigido por Nazareno Arasa.

Los números del Tate con el arbitraje de Nazareno Arasa son muy positivos. Y es que dirigió a Unión en 22 partidos, de los cuales, el elenco rojiblanco ganó nueve, empató ocho y perdió siete.

Pero los últimos antecedentes de Unión con Arasa en cancha son muy buenos. El último partido que lo dirigió fue el 2 de febrero de este año, cuando el Tate goleó como local a Gimnasia de Mendoza 4-0.

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Con el arbitraje de Arasa, Unión suma siete partidos sin perder, acumulando cuatro victorias y tres empates y no pierde desde el año 2023.

Precisamente, la última derrota del Rojiblanco con el arbitraje de Arasa se dio el 31 de octubre de 2023, cuando por la Copa de la Liga, perdió como visitante ante Central Córdoba 2-0.