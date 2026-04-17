Unión recibe a Newell's con la obligación de ganar para seguir en zona de clasificación

Este viernes desde las 20.30, Unión jugará ante Newell's en el 15 de Abril, con la necesidad de sumar los tres puntos para lograr mantenerse entre los primeros ocho

Unión está obligado a ganarle a Newell's para seguir en zona de playoffs.

La derrota ante Estudiantes significó un golpe duro para Unión. No solo por la manera en la que se dio el partido, sino porque ganando quedaba momentáneamente puntero o luego del partido de Vélez hubiese quedado 2° en la Zona A.

Sin embargo, la caída ante el Pincha y otros resultados, lo dejaron 6°, de allí la obligación que tiene este viernes de ganarle a Newell's para seguir dentro de los primeros ocho equipos.

En relación a la formación titular, el DT rojiblanco Leonardo Madelón dispondrá de una variante, ingresando Lautaro Vargas luego de cumplir con la fecha de suspensión, en lugar de Nicolás Paz.

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Por su parte, en Newell's no estará Matías Cóccaro, quien sufrió una contractura en el isquiotibial ante San Lorenzo que lo obligó a ser reemplazado.

La misma suerte correrá Franco García, ya que padece un traumatismo de rodilla y una distensión muscular, En tanto que Oscar Salomón, se lesionó en el entrenamiento previo al partido.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Newell’s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Francisco Scarpeccio. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Yamil Possi.

Hora: 20.30.

TV: ESPN y ESPN Premium.

Estadio: 15 de Abril.