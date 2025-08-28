El historial entre Unión y River, con un antecedente en Copa Argentina

El historial entre Unión y River favorece claramente al Millonario. Pero además, existe un antecedente en la Copa Argentina

La última vez que Unión y River se enfrentaron fue 0-0 en el 15 de Abril.

Este jueves desde las 21.15, Unión y River volverán a verse las caras. Será por los octavos de final de la Copa Argentina y el cotejo se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza . El árbitro será Andrés Gariano .

En cuanto al historial entre ambos equipos, el mismo favorece claramente a River. Y es que a lo largo de la historia se enfrentaron en 72 ocasiones, con 31 triunfos para el Millonario, 16 para Unión y 25 empates.

La última vez que se vieron las caras fue por el Torneo de la Liga 2024, cuando en el 15 de Abril igualaron 0-0. La última victoria de Unión fue por la Copa de la Liga 2022, cuando como local se impuso 1-0 con gol de Mauro Luna Diale.

LEER MÁS: La esperanza de Unión: cómo le fue a Leo Madelón en la Copa Argentina

Pero además existe un antecedente por Copa Argentina. El choque entre el Tate y el Millonario se dio por los cuartos de final de la edición 2016 y fue goleada de River por 3-0 en Mar del Plata.

Así las cosas, el Tate buscará revancha ante River buscando seguir avanzando en Copa Argentina. El ganador de este cruce enfrentará a Racing.