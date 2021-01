Estaba claro que Joaquín Papaleo la vuelta a Unión no sería fácil. Más que nada, porque la temporada pasada no fue considerado por el técnico Juan Azconzábal y por eso no dudó en irse a jugar a préstamo a Temperley. Fue titular en todos los partidos y con actuaciones solventes. Por esas cosas que tiene el fútbol, el Gasolero quedó fuera de carrera en la lucha por el ascenso. Como la cesión fue por seis meses, debió retornar a Santa Fe.