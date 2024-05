El mano a mano entre Kily González y Mosqueira en Unión

"Estoy muy contento, porque hicimos uno de los mejores partidos desde que estoy acá, ante un rival que se metió entre los cuatro en el torneo anterior, que tiene una ida, que es muy agresivo e intenso, y lo superamos casi todo el partido. Me pone muy contento por los chicos que se animaron a jugar y ganaron un partido que era muy importante para nosotros".

"Lo importante es no comerte el personaje, está todo inventado en el fútbol. Más allá que uno lo vive de una forma muy particular, toda mi vida lo viví así. Trato de transmitir de qué manera se trata de jugar cada partido, en un club que intenta crecer, que es humilde, donde tenemos que remarla todos los días Eso que uno quiere transmitir me genera interactuar continuamente con el jugador, preocupándome especialmente por lo humano, ya que antes de ser jugadores son personas", destacó Cristian González cuando se le preguntó por los efusivos festejos de los jugadores con él, tras el gol de Mosqueira.

Y agregó: "Tengo muchos jugadores que se dejan ayudar, hay una virtud de ellos también. Lucas Gamba y Miguel Torrén no están jugando desde el arranque y apoyan más que nunca, ayudan a los juveniles, eso ayuda a mi grupo. De eso estoy feliz, y necesito una competencia interna, que me da la posibilidad de elegir entre todos, más allá que hay chicos que tienen muy pocos partidos. Se te entregan y hay un cariño muy particular con todos, también la tiene mi cuerpo técnico con ellos".

La aparición goleadora de Mosqueira en Unión

Luego, intervino en la entrevista con ESPN el goleador Joaquín Mosqueira, quien afirmó: "Fue un golazo, golazo, golazo... Me pide que pateé y me da la confianza, trato de hacerlo y es un recurso que tengo que tener muy en cuenta. Le pego en función de cómo queda, lo único que quería es que salga al arco, sabía que me quedó a la pierna menos hábil, pero cuando entró lo primer que hice fue salir corriendo y abrazarlo a Kily y al grupo que da mucha confianza todos los días".

Volvió a la escena Kily González, quien cuando se le preguntó por el presente de Kevin Zenón, a quien dirigió en Unión, indicó: "Sí, hablé mucho con él antes que se vaya, Boca te exige personalidad y atrevimiento para jugar. Otro pibe que adoro, igual que a Lautaro (Blanco) que le hizo muy bien a Boca. Y Cavani tiene que estar súperagradecido ya que la mayoría de los goles que hizo fueron de centros de ellos dos. Me pone contento porque me dijo todo lo que iba a hacer y todo lo que uno intentaba explicarle del mundo Boca. Asumió el rol protagónico de animarse, de atreverse, de no tenerle miedo al error. Para mí es uno de los mejores del plantel".