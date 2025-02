El mediocampo de Unión, por ahora un dolor de cabeza para González

Mauricio Martínez, uno de los tantos mediocampistas que no encuentran su lugar en Unión.

Las condiciones climáticas no son buenas en la capital provincial, con lo cual el plantel de Unión debió modificar su rutina, con Instituto a la vuelta de la esquina.

En La Plata el 25 de enero contra Estudiantes, el mediocampo lo integraron Ezequiel Ham, Mauricio Martínez y Mauro Pittón. Ya en el entretiempo, Lionel Verde suplantó a Ham y Julián Palacios a Nicolás Paz.

LEER MÁS: En Unión habrá cambio de esquema y nombres para recibir a Instituto

Ya contra Boca, en Santa Fe, el 29 de enero, el DT rojiblanco apostó por Lionel Verde, Mauricio Martínez y Mauro Pittón. En 13' del complemento, Fragapane reemplazó a Verde y Palacios otra vez a Paz. Por su parte, Ham ingresó por Martínez en el minuto 20.

Siempre en tren de probar, ver, analizar, Kily fue a Victoria con Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Mateo Del Blanco en función de volante adelantado (en juegos anteriores inició como lateral). Con el equipo 1-0 abajo, Palacios en el inicio del complemento suplantó a Bruno Pittón y Ham ingresó por Martínez. Con 11' por jugar, Lionel Verde entró por Mauro Pittón.

Lo más reciente fue el pasado viernes ante Argentinos Juniors en el 15 de Abril. Y allí, el Tate desde el vamos fue con Franco Fragapane, Ezequiel Ham, Mauro Pittón y Julián Palacios; en un dibujo 4-4-2 que después modificó a partir de un nuevo resultado adverso.

LEER MÁS: El Kily pareció cambiar más por presión que por convicción

En el vestuario se quedó Mauro Pittón (ingresó Martínez), a los 13' Gamba reemplazó a Palacios buscando poner más delanteros mientras que Lionel Verde ingresó por Fragapane.

Como se nota, pareciera no tener ningún titular indiscutido en el mediocampo, una línea clave de cada formación, no solamente para combatir al rival de turno, sino para poder empezar a gestar el fútbol que aún no pudo desplegar este equipo en el Torneo Apertura.