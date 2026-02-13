"Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece"

El presidente de Colón José Alonso dejó un mensaje de optimismo a horas del debut del equipo sabalero ante Deportivo Madryn

A horas del debut de Colón en el Torneo de la Primera Nacional recibiendo a Deportivo Madryn, el presidente sabalero José Alonso se mostró optimista con este nuevo ciclo.

En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el máximo dirigente sabalero habló de distintos temas, entre ellos, la deuda de Platense por Picco, la nueva televisación y el armado del plantel.

El balance de José Alonso

Respecto al mercado de pases dijo: "Nos retiramos del mercado de pases. Hubo algunas posibilidades, pero barajamos que teníamos sustitutos dentro del plantel y ahora comienza la hora de la verdad".

Respecto a las gestiones llevadas adelante expresó: "Teníamos que cumplir con las deudas y limpiar el camino para que el sistema financiero esté más ordenado. Aún quedan algunas aristas, pero con sacrificio creemos que van a salir adelante".

Y agregó: "Con su cuota y entusiasmo, el socio aporta su granito de arena y es una suma importante. El pueblo sabalero siempre responde en los momentos difíciles".

Respecto a las deudas por cobrar contó: "La deuda más importante hoy la tiene Platense. Casi el 80% está vencida. Nos sentamos a recuperar el dinero que se generó con la venta del jugador al Remo de Brasil y solo recibimos una cantidad ínfima. Y por Forneris, Racing pagó en enero una cuota y otra que debe hacer en marzo".

En otro tramo de la charla, Alonso manifestó: "Hubo un error importante que nos hizo perder participación en AFA. El aporte por televisación es escueto: son 65 millones de pesos por mes. Los costos hoy son superlativos, pero ayuda. Lo importante es que salimos de la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con la televisación".

Y en cuanto a lo deportivo, el presidente expresó: "El sábado jugamos todos, con el corazón y la pasión. Estamos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece. Veo un equipo compacto, que sabe lo que quiere y una relación con mucho sentimiento. Eso se ve y se palpa. Esperemos que sea un día que nos vaya bien".