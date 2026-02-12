Unión homenajeó a Di María: el regalo de Spahn al campeón del mundo

Ángel Di María recibió un reconocimiento institucional en la previa del duelo entre Rosario Central y Sportivo Belgrano por Copa Argentina.

Ángel Di María vivió una antesala cargada de simbolismo en la previa del choque por Copa Argentina: el campeón del mundo fue distinguido por dirigentes de Unión y Sportivo Belgrano en un gesto que trascendió camisetas y puso en valor su trayectoria internacional.

En el estadio de la Avenida López y Planes, el capitán de Rosario Central recibió un cuadro y una plaqueta conmemorativa de manos de Luis Spahn y Andrés Barovero, presidentes de Unión y Sportivo Belgrano, respectivamente. El tributo apuntó a destacar no solo el palmarés del rosarino, sino también su decisión de regresar al fútbol argentino para competir en el certamen federal. La escena tuvo un fuerte componente emotivo: Di María, referente albiceleste y símbolo de jerarquía en los últimos metros, fue ovacionado en un contexto de respeto institucional poco habitual en la antesala de un cruce eliminatorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2021715649039376624?s=20&partner=&hide_thread=false El homenaje de @clubaunion y @ClubSpBelgrano a Ángel Di Maria



Los presidentes de ambos equipos le regalaron un cuadro y una plaqueta al campeón del mundo y capitán de @RosarioCentral#CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/Lp69kkpCDm — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) February 11, 2026

LEER MÁS: Lionel Messi enciende las alarmas: lesión muscular y pausa obligada

Jerarquía en clave Copa Argentina

El retorno del “Fideo” al país reconfigura el mapa competitivo de la Copa Argentina. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, su lectura para atacar el intervalo entre lateral y central y su precisión en el balón detenido lo convierten en una pieza determinante en partidos de eliminación directa.

Más allá del resultado que depare el cruce, la imagen del campeón del mundo recibiendo el reconocimiento sintetizó una jornada donde el fútbol argentino dejó en pausa la rivalidad para rendir tributo a uno de sus emblemas contemporáneos.