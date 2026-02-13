Chelsea aplastó a Hull City y sigue vivo en la FA Cup

Uno Santa Fe | Ovación | Chelsea

Chelsea resolvió sin sobresaltos su cruce ante Hull City y avanzó a los dieciseisavos de final de la FA Cup tras imponerse por 4-0 como visitante

13 de febrero 2026 · 20:58hs
Chelsea resolvió sin sobresaltos su cruce ante Hull City y avanzó a los dieciseisavos de final de la FA Cup tras imponerse por 4-0 como visitante. El equipo londinense marcó claras diferencias frente a un rival del Championship y tuvo en Pedro Neto a la gran figura de la noche que marcó un Hat-Trick, mientras que el gol restante fue de Estevão.

No hubo equivalencias en Hull. Chelsea asumió el control desde el inicio y golpeó en un momento clave: justo antes del descanso, Pedro Neto abrió el marcador para encaminar la clasificación.

En el arranque del complemento, el portugués volvió a aparecer con una acción decisiva. Desde el córner, ejecutó un remate cerrado que se transformó en gol olímpico, con cierta responsabilidad del arquero Dillon Phillips, sorprendido por la trayectoria del balón.

El tercero fue obra de Estevão, en un equipo que contó con Alejandro Garnacho como titular y con Enzo Fernández ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, todas las miradas se concentraron en Pedro Neto, que completó su actuación con un nuevo tanto para sellar el 4-0 definitivo.

Con autoridad y contundencia, Chelsea confirmó su favoritismo y sigue en carrera en el torneo más antiguo del fútbol inglés. Por otra parte, con un gol de John Windass a los 34 minutos del primer tiempo, Wrexham venció al Ipswich Town y también se metió en la siguiente ronda de la FA Cup.

El resumen de Hull City y Chelsea

Embed - GOL OLÍMPICO Y HAT-TRICK DE NETO EN LA CLASIFICACIÓN DEL CHELSEA | Hull City 0-4 Chelsea | RESUMEN

