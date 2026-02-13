Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

Unión recibirá a San Lorenzo, desde las 22.15, en el marco de la fecha 5 del Apertura. Ariel Penel será el juez: cómo les fue a los dos con este árbitro.

13 de febrero 2026 · 08:28hs
Cómo le fue a Unión con Ariel Penel como árbitro

La Liga Profesional confirmó las autoridades para la sexta fecha del Torneo Apertura y en Santa Fe rápidamente se puso la lupa sobre el árbitro designado para el cruce entre Unión y San Lorenzo, que se disputará el viernes 13 de febrero desde las 22.15 en el estadio 15 de Abril. El encargado de impartir justicia será Ariel Penel.

Un historial amplio con el Tatengue

Penel es un viejo conocido para Unión. A lo largo de su carrera lo dirigió en 21 oportunidades, con un saldo que muestra seis victorias, seis empates y ocho derrotas para el conjunto rojiblanco. Dentro de ese registro también se incluye un triunfo por Copa Argentina, que forma parte de los antecedentes oficiales bajo su arbitraje.

LEER MÁS: Unión suma ingresos extra al convertirse en sede habitual de la Copa Argentina

El antecedente más cercano con Penel como juez principal se remonta al 5 de febrero de 2024, en la Copa de la Liga. Aquella noche, Unión igualó 0-0 frente a San Lorenzo, el mismo rival al que volverá a enfrentar este viernes. El dato no pasa inadvertido y suma un condimento especial a la antesala del partido.

Desde la Primera Nacional hasta hoy

El primer cruce entre Penel y el Tatengue data del 25 de febrero de 2014, cuando el equipo santafesino aún competía en la Primera Nacional. En esa oportunidad, Unión cayó 2-0 como visitante frente a Douglas Haig, marcando el inicio de un historial que ya supera la veintena de encuentros.

San Lorenzo Unión Joaquin Mosqueira 1.jpg
Ariel Penel tiene un antecedente en un partido entre Uni&oacute;n y San Lorenzo, que empataron sin goles en el Nuevo Gas&oacute;metro.

Ariel Penel tiene un antecedente en un partido entre Unión y San Lorenzo, que empataron sin goles en el Nuevo Gasómetro.

En el 15 de Abril, Penel estará acompañado por Maximiliano Del Yesso (asistente 1), Iván Núñez (asistente 2) y José Díaz (cuarto árbitro). En el VAR dirá presente Hernán Mastrángelo, con Mariano De Almeida como AVAR.

Con estos antecedentes sobre la mesa, Unión ya conoce el contexto arbitral para un partido clave en el Apertura, donde buscará hacerse fuerte como local y mejorar su posición en la tabla.

Los antecedentes de Ariel Penel con San Lorenzo

Ariel Penel dirigió en 14 ocasiones a San Lorenzo, con seis victorias, dos empates (uno de ellos sin goles ante Unión) y seis derrotas, en el Pedro Bidegain de Boedo.

LEER MÁS: Unión dio a conocer los convocados para recibir a San Lorenzo con bajas sensibles

La primera vez que lo dirigió fue el 25 de septiembre de 2017, cuando venció como visitante a Estudiantes por 3-1, con los goles de Fernando Belluschi (en dos ocasiones) y Nicolás Blandi. En tanto que Mariano Pavone había empatado parcialmente para el Pincha.

Y la última vez que lo dirigió fue el 28 de enero de este año, cuando le ganó como visitante a Gimnasia de Mendoza por 1-0, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con el tanto de Diego Herazo.

Unión San Lorenzo Ariel Penel
