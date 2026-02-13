Uno Santa Fe | El País | Indec

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Los datos fueron medidos por el Indec en base a los costos de consumo y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

13 de febrero 2026 · 21:39hs
Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Gemini IA Google

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer nuevos números del costo de vida de los argentinos para lo que fue, enero, primer mes del año 2026. Los números para la canasta de crianza durante el mes de enero de 2026, por edades, se ubicaron por encima de $400.000 y por debajo de $700.000 por hijo.

La valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, según el INDEC, durante el mes de enero de 2026: una familia necesitó, al menos, $476.230 para costear beneficios, servicios y cuidado de su hijo.

Costos de crianza en enero según la edad para el Indec

Menores de 1 año

  • $476.230.

Infantes de 1 a 3 años

  • $567.124.

Niños de 4 y 5 años

  • $483.497.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años

$607.848.

¿Cómo se compuso cada monto según los datos del INDEC en cada rango etario en la crianza de un hijo para una familia en enero 2026?

En relación a los valores, el INDEC hace la salvedad de que: “los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales”.

Menores de 1 año

Bienes y servicios

  • $154,079.

Costo de cuidado

  • $322,151.

Total

  • $476.230.

Infantes de 1 a 3 años

Bienes y servicios

  • $198,152.

Costo de cuidado

  • $368,162.

Total

  • $567.124.

Niños de 4 y 5 años

Bienes y servicios

  • $253,390.

Costo de cuidado

  • $230,108.

Total

  • $483.497.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años

Bienes y servicios

  • $314,331.

Costo de cuidado

  • $293,517.

Total: $607.848.

Los datos que el INDEC presenta sobre la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia se elaboran de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El mismo es una aproximación metodológica de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023).

Indec enero hijo
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa

Los salarios acumularon cuatro meses de caída y quedaron por debajo de la inflación: cuál es el ingreso promedio en Santa Fe

romina diez sobre el regimen penal juvenil: seguimos avanzando hacia una argentina mas libre y segura

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Seguimos avanzando hacia una Argentina más libre y segura"

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario

El presidente Javier Milei

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Lo último

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Unión es ampliamente superior y acorrala a San Lorenzo en el estadio 15 de Abril

Chelsea aplastó a Hull City y sigue vivo en la FA Cup

Chelsea aplastó a Hull City y sigue vivo en la FA Cup

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Capibaras XV participó de una importante actividad en Santa Fe

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: La gente siempre responde

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: "La gente siempre responde"

Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece

"Estamos todos abrazados en el mismo objetivo que Colón merece"

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus