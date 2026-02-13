Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo

Los datos fueron medidos por el Indec en base a los costos de consumo y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) dio a conocer nuevos números del costo de vida de los argentinos para lo que fue, enero , primer mes del año 2026. L os números para la canasta de crianza durante el mes de enero de 2026 , por edades, se ubicaron por encima de $400.000 y por debajo de $700.000 por hijo .

La valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, según el INDEC, durante el mes de enero de 2026: una familia necesitó, al menos, $476.230 para costear beneficios, servicios y cuidado de su hijo .

Costos de crianza en enero según la edad para el Indec

Menores de 1 año

$476.230.

Infantes de 1 a 3 años

$567.124.

Niños de 4 y 5 años

$483.497.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años

$607.848.

¿Cómo se compuso cada monto según los datos del INDEC en cada rango etario en la crianza de un hijo para una familia en enero 2026?

En relación a los valores, el INDEC hace la salvedad de que: “los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales”.

Menores de 1 año

Bienes y servicios

$154,079.

Costo de cuidado

$322,151.

Total

$476.230.

Infantes de 1 a 3 años

Bienes y servicios

$198,152.

Costo de cuidado

$368,162.

Total

$567.124.

Niños de 4 y 5 años

Bienes y servicios

$253,390.

Costo de cuidado

$230,108.

Total

$483.497.

Niños y adolescentes de 6 a 12 años

Bienes y servicios

$314,331.

Costo de cuidado

$293,517.

Total: $607.848.

Los datos que el INDEC presenta sobre la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia se elaboran de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El mismo es una aproximación metodológica de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023).