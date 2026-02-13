El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer nuevos números del costo de vida de los argentinos para lo que fue, enero, primer mes del año 2026. Los números para la canasta de crianza durante el mes de enero de 2026, por edades, se ubicaron por encima de $400.000 y por debajo de $700.000 por hijo.
Según el Indec, en enero una familia necesitó de más de 600.000 pesos para criar a un hijo
Los datos fueron medidos por el Indec en base a los costos de consumo y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia.
La valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, según el INDEC, durante el mes de enero de 2026: una familia necesitó, al menos, $476.230 para costear beneficios, servicios y cuidado de su hijo.
Costos de crianza en enero según la edad para el Indec
Menores de 1 año
- $476.230.
Infantes de 1 a 3 años
- $567.124.
Niños de 4 y 5 años
- $483.497.
Niños y adolescentes de 6 a 12 años
$607.848.
¿Cómo se compuso cada monto según los datos del INDEC en cada rango etario en la crianza de un hijo para una familia en enero 2026?
En relación a los valores, el INDEC hace la salvedad de que: “los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales”.
Menores de 1 año
Bienes y servicios
- $154,079.
Costo de cuidado
- $322,151.
Total
- $476.230.
Infantes de 1 a 3 años
Bienes y servicios
- $198,152.
Costo de cuidado
- $368,162.
Total
- $567.124.
Niños de 4 y 5 años
Bienes y servicios
- $253,390.
Costo de cuidado
- $230,108.
Total
- $483.497.
Niños y adolescentes de 6 a 12 años
Bienes y servicios
- $314,331.
Costo de cuidado
- $293,517.
Total: $607.848.
Los datos que el INDEC presenta sobre la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia se elaboran de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El mismo es una aproximación metodológica de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023).