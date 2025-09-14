Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto de Unión ante Gimnasia en La Plata

Unión está empatando sin goles ante Gimnasia, en La Plata, en un partido de la fecha 8 del Torneo Clausura. El Tate busca la punta de la Zona A.

14 de septiembre 2025 · 15:00hs
Unión ya buscadar un nuevo paso en su objetivo de afirmarse en los puestos de vanguardia de la Zona A del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, seguir alejándose de la zona baja de la tabla.

El equipo de Leonardo Madelón visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un duelo correspondiente a la octava fecha, que tendrá a Sebastián Martínez como árbitro

El Tate llega con una motivación especial: intentará alcanzar su tercera victoria consecutiva fuera de casa, algo que no logra en Primera División desde hace 25 años.

Comenzó el partido en La Plata entre Unión y Gimnasia

Unión ya visita a Gimnasia, en La Plata, en procura de sumar su tercera victoria al hilo como visitante para treparse a la punta de la Zona A del Torneo Clausura.

Formaciones de Gimnasia La Plata vs Unión

Gimnasia: 23-Nelson Insfrán; 15-Juan Pintado, 4-Renzo Giampaoli, 6-Gastón Suso y 14-Pedro Silva Torrejón; 24-Jeremías Merlo, 18-Mateo Seoane, 36-Nicolás Garayalde y 38-Manuel Panaro; 32-Marcelo Torres y 11-Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: No hubo.

Cambios: No hubo.

Amonestados: Suso (G).

Estadio: Juan Carmelo Zerrillo.

Árbitro: Sebastián Martínez.

