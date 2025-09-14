El minuto a minuto de Unión ante Gimnasia en La Plata

Unión está empatando sin goles ante Gimnasia, en La Plata, en un partido de la fecha 8 del Torneo Clausura. El Tate busca la punta de la Zona A.

Unión ya buscadar un nuevo paso en su objetivo de afirmarse en los puestos de vanguardia de la Zona A del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, seguir alejándose de la zona baja de la tabla.

El equipo de Leonardo Madelón visita a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un duelo correspondiente a la octava fecha, que tendrá a Sebastián Martínez como árbitro

El Tate llega con una motivación especial: intentará alcanzar su tercera victoria consecutiva fuera de casa, algo que no logra en Primera División desde hace 25 años.

Live Blog Post Comenzó el partido en La Plata entre Unión y Gimnasia Unión ya visita a Gimnasia, en La Plata, en procura de sumar su tercera victoria al hilo como visitante para treparse a la punta de la Zona A del Torneo Clausura. Unión Gimnasia 3.jpg

Formaciones de Gimnasia La Plata vs Unión

Gimnasia: 23-Nelson Insfrán; 15-Juan Pintado, 4-Renzo Giampaoli, 6-Gastón Suso y 14-Pedro Silva Torrejón; 24-Jeremías Merlo, 18-Mateo Seoane, 36-Nicolás Garayalde y 38-Manuel Panaro; 32-Marcelo Torres y 11-Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: No hubo.

Cambios: No hubo.

Amonestados: Suso (G).

Estadio: Juan Carmelo Zerrillo.

Árbitro: Sebastián Martínez.