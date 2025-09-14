El enfrentamiento entre Unión y Gimnasia de La Plata en la máxima categoría registra una historia sorprendentemente equilibrada. En 39 encuentros, cada equipo consiguió 13 victorias y se repartieron 13 empates, reflejando una rivalidad marcada por la paridad.
Cómo se encuentra el historial entre Unión y Gimnasia de La Plata
Unión y Gimnasia de La Plata animarán en el Juan Carmelo Zerrillo, una nueva edición de un enfrentamiento muy parejo. Todos los datos.
Por Ovación
La última vez en La Plata, recordada por Unión
Para el Tatengue, los antecedentes más recientes ofrecen motivos de ilusión. La última visita a La Plata tuvo lugar el 28 de octubre de 2024 y quedó en la memoria de los hinchas rojiblancos. Esa fecha marcó un quiebre en la sequía de triunfos fuera de Santa Fe, que se extendía por 10 meses.
LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez como árbitro
En aquel partido, Unión se impuso 3-2 ante el Lobo en un encuentro vibrante: Adrián Balboa abrió el marcador para el visitante, Pablo De Blasis igualó para Gimnasia, y Rodrigo Castillo puso el 2-1 transitorio. La reacción tatengue llegó de la mano de Gonzalo Morales y Jerónimo Dómina, con un golazo desde afuera del área de Joaquín Mosqueira, que selló la victoria.
En ese partido, Unión formó con Cristian González como director técnico, con Thiago Cardozo; Lautaro Vargas; Franco Pardo, Miguel Torrén, Claudio Corvalán y Bruno Pittón; Mauro Pittón, Joaquín Mosqueira y Simón Rivero; Nicolás Orsini y Adrián Balboa. Hoy, de ese plantel, los únicos que se mantienen como titulares son Lautaro Vargas y Mauro Pittón.
En Santa Fe, con recuerdo favorable para el Tatengue
El historial más reciente también incluye el choque en Santa Fe del 1 de marzo, cuando Unión volvió a imponerse, esta vez por 1-0, gracias a un golazo de Lionel Verde a los 35 minutos del segundo tiempo.
LEER MÁS: Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata
Con estas referencias, el Tatengue buscará en La Plata estirar su racha como visitante y alcanzar un tercer triunfo consecutivo fuera de casa, un logro que no consigue desde hace décadas.