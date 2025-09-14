Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez como árbitro

Sebastián Martínez será el encargado de impartir justicia entre Unión y Gimnasia de La Plata, quienes se enfrentarán desde las 15 por el Clausura.

El partido entre Unión y Gimnasia de La Plata, que se jugará este domingo desde las 15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo por la octava fecha del Torneo Clausura, tendrá a Sebastián Martínez como juez principal.

El árbitro Sebastián Martínez estará acompañado por Lucas Pardo y Ramón Ortiz como asistentes, mientras que Christian Cernadas será el cuarto árbitro. En el VAR estará Andrés Merlos y el AVAR será Diego Martin.

El antecedente de Unión con Sebastián Martínez

Para Unión, el recuerdo con Martínez no es alentador. El árbitro lo dirigió en una sola oportunidad, el 22 de octubre de 2022, en la dura derrota como local por 4-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Aquella tarde, Francisco González Metilli abrió la cuenta para los santiagueños, Daniel Juárez igualó de manera transitoria para el Tatengue, pero luego apareció Renzo López con un triplete que sentenció el marcador en el estadio 15 de Abril.

Sebastián Martínez y los antecedentes con el Lobo

Del otro lado, Gimnasia registra un historial más favorable con el juez. En total lo tuvo en cinco encuentros, con un saldo de tres triunfos, un empate y una derrota. El primer antecedente fue el 12 de febrero de 2023, en el 0-0 frente a Banfield en el estadio Florencio Sola.

La última vez que lo pitó fue el 9 de febrero de este año, en la goleada 3-0 del Lobo sobre Godoy Cruz en el Bosque, con goles de Leonardo Morales y un doblete de Rodrigo Castillo.

Con estos antecedentes sobre la mesa, Martínez volverá a cruzar el camino de Unión, que buscará dejar atrás aquel mal recuerdo y sumar en una tarde clave tanto en la pelea por la permanencia como en la lucha por ingresar a la fase de playoffs.